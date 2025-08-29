Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν την Πέμπτη (28/8) στον Ασπρόπυργο, έναν 36χρονο, ο οποίος καταζητούνταν με ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβίαση.

Πρόκειται για το δεξί χέρι του περιβόητου «Έντικ», του σκληρού Ελληνο-ουκρανού που ζει στο Ντουμπάι. Τον Μάρτιο του 2025 σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για συμμετοχή σε σκληρή εγκληματική οργάνωση, με 15 μέλη, αυτή του «Έντικ».

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο 36χρονος φέρεται να συμμετείχε στην εγκληματική οργάνωση που είχε εξαρθρωθεί την 05-03-2025. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνταν για υποθέσεις εκβιάσεων – εκρήξεων και επιθέσεων με πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος έγκλειστων σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Όσον αφορά τον 36χρονο, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, εξακριβώθηκε η συμμετοχή του σε επανειλημμένη εκβίαση ατόμου στην περιοχή του Μενιδίου τον Οκτώβρη και το Δεκέμβρη του 2024, από τον οποίον απαίτησαν χρηματικό ποσό με το πρόσχημα οφειλής του, έπειτα από παράνομη δραστηριότητα σχετική με το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Ο συλληφθείς, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει για υποθέσεις ληστειών, κλοπών και ναρκωτικών, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

