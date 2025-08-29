search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 17:03
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.08.2025 15:37

Greek mafia: Χειροπέδες στο δεξί χέρι του περιβόητου «Έντικ» – Συνελήφθη στον Ασπρόπυργο

29.08.2025 15:37
greek-mafia-new

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν την Πέμπτη (28/8) στον Ασπρόπυργο, έναν 36χρονο, ο οποίος καταζητούνταν με ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβίαση.

Πρόκειται για το δεξί χέρι του περιβόητου «Έντικ», του σκληρού Ελληνο-ουκρανού που ζει στο Ντουμπάι. Τον Μάρτιο του 2025 σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για συμμετοχή σε σκληρή εγκληματική οργάνωση, με 15 μέλη, αυτή του «Έντικ».

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο 36χρονος φέρεται να συμμετείχε στην εγκληματική οργάνωση που είχε εξαρθρωθεί την 05-03-2025. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνταν για υποθέσεις εκβιάσεων – εκρήξεων και επιθέσεων με πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος έγκλειστων σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Όσον αφορά τον 36χρονο, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, εξακριβώθηκε η συμμετοχή του σε επανειλημμένη εκβίαση ατόμου στην περιοχή του Μενιδίου τον Οκτώβρη και το Δεκέμβρη του 2024, από τον οποίον απαίτησαν χρηματικό ποσό με το πρόσχημα οφειλής του, έπειτα από παράνομη δραστηριότητα σχετική με το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Ο συλληφθείς, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει για υποθέσεις ληστειών, κλοπών και ναρκωτικών, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε επίσης:

Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε η ιδιοκτήτρια της Porsche στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη – Είχε πιεί αλκοόλ

Η τρομακτική περιπέτεια για 8 Έλληνες στο Κιλιμάντζαρο: Το τροχαίο και η νοσηλεία σε πρωτόγονες συνθήκες – Αγωνία για την επιστροφή     

Μη κρατικά ΑΕΙ: Αυλαία με τρία κολέγια και την Κύπρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vasilissis_olagas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τρία υπουργεία «την έπεσαν» στον Δούκα για να μην ανοίξει τη Βασιλίσσης Όλγας

COSMOTE TV_New Football Season
ADVERTORIAL

Η νέα σεζόν ξεκινά στην COSMOTE TV με πλούσιο θέαμα από όλες τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις

KKE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ για Τέμπη: Ένα ακόμα επεισόδιο στην προκλητική προσπάθεια συγκάλυψης των αιτιών και των ενόχων

pantovic_2908_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: «Κλείνει» τον Μίλος Πάντοβιτς για τρίτο επιθετικό

hospital-new
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική παραδοχή από τη Haaretz: Ο Νετανιάχου διέπραξε έγκλημα πολέμου σε live μετάδοση παγκοσμίως

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

tsipras zwi karteros nikitas
ΚΑΛΧΑΣ

Τα σενάρια πρόωρης κάλπης, η αδυναμία συγκατοίκησης σε υπουργείο αιχμής, η βεντέτα Ζωής με Τσίπρα, το βαρίδι Καρτερός και η ιδέα Κακλαμάνη για την εξεταστική

popi samaras livanios
ΚΑΛΧΑΣ

Οι νέες επισυνδέσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλούν ταραχή, η αγωνία των γαλάζιων βουλευτών, η απειλή για πρόωρες, ο Σαμαράς και πώς επηρεάζει το όριο του 5%

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 17:02
vasilissis_olagas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τρία υπουργεία «την έπεσαν» στον Δούκα για να μην ανοίξει τη Βασιλίσσης Όλγας

COSMOTE TV_New Football Season
ADVERTORIAL

Η νέα σεζόν ξεκινά στην COSMOTE TV με πλούσιο θέαμα από όλες τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις

KKE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ για Τέμπη: Ένα ακόμα επεισόδιο στην προκλητική προσπάθεια συγκάλυψης των αιτιών και των ενόχων

1 / 3