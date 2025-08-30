search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025 10:34
30.08.2025 09:26

Τροχαίο στη Θέρμη: Στον εισαγγελέα σήμερα η 45χρονη οδηγός της Porsche – Εκτός κινδύνου οι δύο τραυματίες

30.08.2025 09:26
porsche new

Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα, Σάββατο η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche που προκάλεσε τροχαίο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, τραυματίζοντας δύο άτομα σε άλλο όχημα.

Τα αυτοκίνητα κινούνταν επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανίων όταν κάτω υπό άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκαν. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η μαύρη Porche κινούταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το δεύτερο όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο 27χρονοι, μια γυναίκα και ένας άνδρας, το οποίο έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Η 27χρονη μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου και υπεβλήθη σε χειρουργικές επεμβάσεις. Ευτυχώς και οι δύο τραυματίες είναι εκτός κινδύνου.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ σήμερα το πρωί ο δικηγόρος της 27χρονης, Παναγιώτης Βρεττός, είπε πως η κοπέλα μεταφέρθηκε με κατάγματα στο νοσοκομείο, υπεβλήθη σε επεμβάσεις και συνεχίζει να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. Ο 27χρονος τραυματίστηκε πιο ελαφριά.

Η 45χρονη ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου αμέσως μετά το ατύχημα αρνείται ότι εγκατέλειψε το σημείο και σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν οι δικηγόροι της κοντινά της άτομα μετά το ατύχημα την μετέφεραν στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Η 45χρονη βρέθηκε θετική σε αλκοόλ, ενώ αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα από τις αιματολογικές εξετάσεις.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025 10:33
