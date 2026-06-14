Μετρό: Πέντε σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από 15 έως 18 Ιουνίου (Video)

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Νωρίτερα θα κλείνουν πέντε σταθμοί του Μετρό από αύριο Δευτέρα (15/6) έως και την Πέμπτη (18/6), λόγω έργων στο τμήμα Πανόρμου – Νομισματοκοπείο.
Ειδικότερα, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο θα κλείνουν στις 21:40 το βραδύ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας, σύμφωνα με το athenstransport.
Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο – Αμπελόκηποι και Αγία Παρασκευή – Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο.
Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:
Τελευταίοι συρμοί:
Μετά την έναρξη των τεχνικών εργασιών στις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Αγ. Παρασκευή και οι συρμοί που αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν το δρομολόγιό τους στον σταθμό Αγ. Παρασκευή. Αναλυτικά:
Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ20 «Στ. Μετρό Αμπελόκηποι – Στ. Μετρό Χαλάνδρι». Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:
Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αμπελόκηποι – Στ. Μετρό Χαλάνδρι:
Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Χαλάνδρι – Στ. Μετρό Αμπελόκηποι:
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