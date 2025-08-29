search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

29.08.2025 07:41

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στη Θέρμη – Porsche παρέσυρε αυτοκίνητο, o οδηγός της έσπασε την ηλιοροφή και εξαφανίστηκε

porsche new

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θέρμη Θεσσαλονίκης με μια γυναίκα να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Στο τροχαίο που έγινε στην οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανίων ενεπλάκησαν δύο αυτοκίνητα. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ το ένα όχημα μετατράπηκε στην κυριολεξία σε άμορφη μάζα και σε αυτό επέβαιναν δύο άτομα με μια γυναίκα που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Οπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες το ένα από τα δύο οχήματα έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και παρέσυρε το άλλο αυτοκίνητο. Ο οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου (Porsche) που προκάλεσε το τροχαίο κατάφερε και απεγκλωβίστηκε από το όχημα σπάζοντας την οροφή και έφυγε από το σημείο. Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Το ένα αυτοκίνητo μάλιστα έκανε σβούρες, εκσφενδονίστηκε, έπεσε πάνω σε δέντρα, παρέσυρε μία κολώνα ηλεκτροφωτισμού και κατέληξε 100 μέτρα από το άλλο όχημα.

Η γυναίκα οδηγός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΑΧΕΠΑ, ενώ εκεί έχει μεταφερθεί και ο άλλος τραυματίας. 

ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Ο δήμαρχος πιάστηκε «στα χέρια» με 70χρονο κάτοικο του νησιού – Σε κρίσιμη κατάσταση ο ηλικιωμένος

MEDIA

ΜΜΕ ΗΠΑ: Νέο ξέσπασμα Τραμπ – Ζητά εκ νέου από την FCC να ανακαλέσει τις άδειες των ABC και  NBC

LIFESTYLE

Η χήρα του Hulk Hogan ετοιμάζει αγωγή για τον θάνατό του – Ποιους κατηγορεί για ιατρική αμέλεια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΗΠΑ: Τροπολογία στο Κογκρέσο για περιορισμό στην πώληση όπλων προς Τουρκία – Τι αναφέρεται για Ελλάδα και Κύπρο

ΣΙΝΕΜΑ

Φεστιβάλ Βενετίας: Αποθέωση για το «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου με… επτάλεπτο standing ovation! Δάκρυσε η Emma Stone (videos)

MEDIA

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

ΚΑΛΧΑΣ

Οι νέες επισυνδέσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλούν ταραχή, η αγωνία των γαλάζιων βουλευτών, η απειλή για πρόωρες, ο Σαμαράς και πώς επηρεάζει το όριο του 5%

LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

