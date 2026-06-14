Στη ζυγαριά η κάλπη

Με ένα… σαιξπηρικό δίλημμα βρίσκεται αντιμέτωπος το τελευταίο διάστημα ο πρωθυπουργός – και τα επιτελεία του – σε Μαξίμου και Πειραιώς: να προκηρύξει εκλογές το φθινόπωρο του 2026 ή την άνοιξη του 2027;

Κατ’ αρχάς ένα caveat: εδώ και κάμποσο καιρό, στελέχη της κυβέρνησης (όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης ή ο Θάνος Πλεύρης), αλλά και του κόμματος, υπογραμμίζουν ότι οποιοδήποτε χρονικό σημείο μετά τη ΔΕΘ κι αν προκηρυχθούν εκλογές, αυτές δεν θα πρέπει να θεωρούνται πρόωρες, καθώς – και λόγω του ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027 την προεδρία της Ε.Ε. – στην ουσία η κυβερνητική θητεία βρίσκεται κοντά στο τέλος της και, εν πάση περιπτώσει, ένας μήνας μπροστά, ένας μήνας πίσω, η διαφορά δεν είναι και μεγάλη.

Παράλληλα, τα ίδια στελέχη επισημαίνουν πως – παρότι η αυτοδυναμία αποτελεί τον βασικό εκλογικό στόχο της Ν.Δ. – τα δημοσκοπικά στοιχεία δείχνουν ότι η πρώτη κάλπη δύσκολα θα βγάλει κυβέρνηση και ότι είναι πιθανό να χρειαστούν και δεύτερες εκλογές (οι πιο απαισιόδοξοι, μάλιστα, μιλούν ακόμα και για πιθανότητα τρίτης εκλογικής αναμέτρησης…) πριν το τοπίο ξεκαθαρίσει και φανεί αν και ποια κόμματα είναι σε θέση να συνεννοηθούν και να σχηματίσουν βιώσιμη κυβέρνηση συνεργασίας.

Στο μυαλό του Μητσοτάκη

Από την άλλη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κυριολεκτικά με κάθε ευκαιρία, τονίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και ότι ακόμα και τότε υπάρχει χρόνος για όλες τις απαραίτητες διαδικασίες. Συνεργάτες του πρωθυπουργού με τους οποίους μίλησε το «Ποντίκι» σημείωναν σκωπτικά ότι, αν μπορούσε, ο Μητσοτάκης θα προκήρυσσε εκλογές κυριολεκτικά στο απώτατο όριο της κυβερνητικής του θητείας και ότι ο μοναδικός προβληματισμός του αφορά την ανάληψη από την Ελλάδα της προεδρίας της Ε.Ε. – καθώς θα προηγηθεί μια μακρά και πολύπλοκη διαδικασία προετοιμασίας.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες του Μητσοτάκη να βάλει τέλος στη συζήτηση για εκλογές το φθινόπωρο, η κουβέντα αυτή συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και σχεδόν κάθε πρωτοβουλία της κυβέρνησης αναλύεται υπό το πρίσμα τού αν σηματοδοτεί ένα βήμα για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες ή όχι, ενώ σε επίπεδο κόμματος ήδη οι μηχανισμοί έχουν τεθεί σε φάση προεκλογικής ετοιμότητας. Και, βέβαια, το υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζεται για την εφαρμογή του νέου νόμου που επιτρέπει την επιστολική ψήφο των αποδήμων και στις εθνικές εκλογές.

Τι θα συμβεί τελικά; Αυτό το ξέρει μόνο ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο οποίος, όπως λένε οι πληροφορίες, ζυγίζει και ξαναζυγίζει όλα τα δεδομένα, «μετράει» αντιδράσεις, μελετά τις μετρήσεις και σχεδιάζει με βάση την πρόθεσή του να πάει σε εκλογές την άνοιξη του 2027, χωρίς ωστόσο (λένε οι ίδιες πληροφορίες) να έχει «κλείσει» το παράθυρο του φθινοπώρου. Στην ουσία, πάντως, οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν λίγο πριν από την άνοδο στη Θεσσαλονίκη και αφού πρώτα «κλειδώσει» το πακέτο των μέτρων ελάφρυνσης που ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ.

Γιατί άνοιξη του 2027

Όπως προαναφέρθηκε, ο Μητσοτάκης επιμένει για εκλογές την άνοιξη του 2027 και – κακά τα ψέματα – διαθέτει ισχυρή επιχειρηματολογία για αυτή την επιλογή:

● Θεσμικότητα: Ο πρωθυπουργός, κάθε φορά που ερωτάται για τον χρόνο των εκλογών, υπογραμμίζει ότι και για θεσμικούς λόγους δεν θέλει να προχωρεί σε πρόωρη κάλπη. Είναι ένα από τα βασικά επιχειρήματά του, συχνά αναφέρει ότι και κατά την προηγούμενη θητεία του είχε απορρίψει προτάσεις για πρόωρες εκλογές, παρότι η συγκυρία ήταν ευνοϊκή, ενώ επιμένει ότι και τώρα θα κάνει το ίδιο.

● Ολοκλήρωση προγράμματος: Για τον Μητσοτάκη, το σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε» θεωρείται ένα από τα ισχυρά όπλα της Ν.Δ. Συχνά, όταν ερωτάται για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος (που δεν τη λες και ιδιαίτερα καλή…), υπογραμμίζει ότι θέλει οι πολίτες να τον κρίνουν στο τέλος της θητείας της κυβέρνησης και αφού έχει ολοκληρώσει το μεταρρυθμιστικό του πρόγραμμα, ώστε να έχουν συνολική εικόνα για το κυβερνητικό έργο.

● Διεθνής συγκυρία: Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να βρίσκεται σε κατάσταση… ημιτονοειδούς καμπύλης – μια στην ακινησία και μια στην ανάφλεξη –, όλες οι προβλέψεις μιλούν για έναν δύσκολο χειμώνα και για βελτίωση της κατάστασης κατά την άνοιξη του 2027. Αυτό σημαίνει ότι εκλογές την άνοιξη θα γίνουν σε ένα καλύτερο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, απ’ ό,τι το φθινόπωρο, με τον πληθωρισμό να καλπάζει και το πετρέλαιο στα ύψη.

● Αντιπολίτευση: Με το πολιτικό σκηνικό να είναι σε κατάσταση ρευστότητας, οι εκλογές την άνοιξη του 2027 θα δώσουν χρόνο στη Ν.Δ. να «ανιχνεύσει» την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, να αναπτύξει πλήρως τις στρατηγικές αντιμετώπισης των νέων κομμάτων (Τσίπρας, Καρυστιανού, πιθανότατα Σαμαράς) και στα ίδια τα κόμματα αυτά να… πέσουν σε λάθη, να φθαρούν και, εν πάση περιπτώσει, να «μετρηθούν» με ένα εκλογικό σώμα που δείχνει πολύ επιφυλακτικό.

● Σταθερότητα: Μιλώντας για το εκλογικό σώμα, οι δημοσκοπήσεις σε γενικές γραμμές αποτυπώνουν ένα πλειοψηφικό ρεύμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, κάτι που αποτελεί βασικό πρόταγμα του ίδιου του Μητσοτάκη. Και, προφανώς, εκλογές την άνοιξη ενισχύουν ακριβώς αυτό το αφήγημα.

Γιατί φθινόπωρο του 2026

Πάντως, ο αντίλογος όσων θεωρούν ότι οι κάλπες πρέπει να στηθούν το φθινόπωρο της τρέχουσας χρονιάς είναι εξίσου πειστικός:

● ΔΕΘ: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και τώρα, οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ στο μεγαλύτερο μέρος τους θα αφορούν μέτρα που θα εφαρμοστούν από το 2027 και εντεύθεν. Εκλογές με τις εξαγγελίες αυτές «φρέσκες» θεωρείται ότι θα δώσουν επιπλέον ώθηση στη Ν.Δ., καθώς το «πακέτο» θα δημιουργεί και προσδοκία για την εφαρμογή του.

● Εκλογικό δίλημμα: Ακριβώς τα μέτρα αυτά θα κάνουν το εκλογικό δίλημμα ακόμα πιο έντονο για τους πολίτες. Από τη μία μεριά μια κυβέρνηση και ένα κόμμα με καθαρούς στόχους και καθαρό πρόγραμμα και από την άλλη μια αντιπολίτευση που μπορεί να υπόσχεται διάφορα, αλλά στην πραγματικότητα διαθέτει απλώς… υποσχετικές.

● Σκανδαλολογία: Η Ν.Δ. μπορεί να θεωρεί ότι έκλεισε – όπως έκλεισε… – τη συζήτηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο, όπως έχει δείξει η… ιστορία, τίποτα δεν εμποδίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να στείλει στη Βουλή άλλη μια δικογραφία για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων ή για κάποια άλλη υπόθεση που ενδεχομένως εξετάζει. Ως εκ τούτου, εκλογές το φθινόπωρο θα μπορούσαν να αποτρέψουν μια τέτοια… δυσάρεστη έκπληξη.

● Αντιπολίτευση: Απαντώντας στην άποψη ότι ο χρόνος ενδεχομένως θα λειτουργήσει αρνητικά για τα νέα κόμματα, οι υποστηρικτές της άποψης για εκλογές το φθινόπωρο λένε ότι όσο πιο σύντομα στηθούν οι κάλπες τόσο λιγότερο προετοιμασμένα θα είναι τα κόμματα αυτά για τον… ανήφορο της προεκλογικής περιόδου και τόσο πιο οργανωμένη και έτοιμη θα φαντάζει η Ν.Δ. Πολλώ δε μάλλον, όταν ο Αντώνης Σαμαράς – ο οποίος θεωρείται πρόβλημα για τη «γαλάζια» παράταξη – δεν έχει καν ανακοινώσει ακόμα την ίδρυση του κόμματός του.

● Οικονομία: Αν οι εκλογές προκηρυχθούν το φθινόπωρο, η κυβέρνηση θα έχει στα χέρια της άλλο ένα ατού, τα κέρδη από τον τουρισμό, τα οποία προβλέπονται σημαντικά και φέτος. Γενικότερα, κάθε καλό νέο για την οικονομία θα… μπουστάρει το προφίλ της κυβέρνησης και θα ενισχύει το αφήγημά της για την αποτελεσματικότητά της και για την ικανότητά της να παράγει απτά αποτελέσματα.

Τα… ζόρια

Πάντως, πηγές από την Πειραιώς, εκτός από τα πλεονεκτήματα που έχει η κάθε επιλογή, δεν κρύβουν ότι περιλαμβάνει και… ζόρια, τα οποία, καλώς ή κακώς, θα πρέπει να προσμετρηθούν στην όποια απόφαση. Συγκεκριμένα:

● Για τις εκλογές την άνοιξη του 2027 σημειώνεται ότι η κυβέρνηση θα κληθεί να αντιμετωπίσει έναν οικονομικά δύσκολο χειμώνα. Και μπορεί η Ν.Δ. να έχει δείξει ότι μπορεί να ξεπερνά τις… κακοτοπιές, ωστόσο, πλέον σημειώνεται ότι δεν διαθέτει και τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο για να ξοδέψει. Αντιθέτως, με τον πληθωρισμό πάνω από 5%, το πετρέλαιο κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι και τις δεδομένες στρεβλώσεις της αγοράς, είναι δεδομένο ότι η φθορά θα επιταχυνθεί και οι… σειρήνες της αντιπολίτευσης θα ακούγονται πιο θελκτικές στα αυτιά των ψηφοφόρων.

● Όσον αφορά τις εκλογές το φθινόπωρο του 2026, αυτό που υπογραμμίζεται είναι ότι τα νέα κόμματα ενδεχομένως θα διατηρήσουν την αρχική ορμή τους (καινούργιο κοσκινάκι μου, κ.λπ.) και ενδεχομένως θα φθείρουν ακόμα περισσότερο τη Ν.Δ., χωρίς να χρειαστεί να αποκαλύψουν τις δικές τους ελλείψεις ή/και αδυναμίες. Επίσης, σημειώνεται ότι η αρχική ευφορία από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ έχει την τάση να… εξανεμίζεται πλέον σύντομα, ιδίως όταν τα μέτρα ποσοτικοποιούνται, ενώ οι πολίτες έχουν δείξει να μην… ενθουσιάζονται ιδιαίτερα, τουλάχιστον μέχρι να δουν τα αποτελέσματα των μέτρων στο πορτοφόλι τους.

Εν πάση περιπτώσει, και μόνο το γεγονός ότι, σχεδόν έναν χρόνο πριν από το τυπικό τέλος της θητείας της κυβέρνησης, η συζήτηση για τον χρόνο των εκλογών βρίσκεται επίμονα στην προμετωπίδα του πολιτικού discourse στη χώρα δείχνει και τη ρευστότητα που κυριαρχεί στο πολιτικό σκηνικό, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Αν και, όπως είπε στο «Ποντίκι» έμπειρος κοινοβουλευτικός, «ίσως οι εκλογές να είναι το πιο εύκολο από τα προβλήματα και οι δυσκολίες να έρθουν μετά»…

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