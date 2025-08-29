Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό το Σάββατο με καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι – 40άρια αμέσως μετά, λένε οι μετεωρολόγοι

Έντονα φαινόμενα αναμένουν οι μετεωρολόγοι για τον καιρό του Σαββάτου με καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από κεραυνούς και χαλάζι, κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα. Στη συνέχεια όμως, ο Σεπτέμβριος θα μπει με υψηλές θερμοκρασίες, θυμίζοντας όχι φθινόπωρο, αλλά καλοκαιράκι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο από το απόγευμα του Σαββάτου πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού προβλέπεται στα βορειοδυτικά της χώρας με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι το πρωί της Κυριακής. Το μεσημέρι απόγευμα της Κυριακής αναμένονται λίγες μπόρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Από τη Δευτέρα ξανά αίθριος καιρός με τη θερμοκρασία στα ηπειρωτικά στους 34 με 36 βαθμούς, οι μεγαλύτερες τιμές της εβδομάδας αναμένονται την Τρίτη και την Τετάρτη, στην Αθήνα τοπικά στους 35 με 36 βαθμούς.

Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Επικίνδυνο θα είναι το Σαββατοκύριακο, καθώς θα σημειωθούν επικίνδυνες καταιγίδες. Όμως η μίνι κακοκαιρία θα χτυπήσει τη βορειοδυτική Ελλάδα, στις υπόλοιπες περιοχές ο υδράργυρος θα ανέβει και θα πιάσει ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχου Μαρουσάκη, «βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα του Σαββάτου αρχικά στα βορειοδυτικά και μέσα στην Κυριακή σε αρκετές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας. Επισημαίνεται ότι τα φαινόμενα αυτά και με έμφαση τα δυτικά – βόρεια – βορειοδυτικά τμήματα θα είναι τοπικά ισχυρά και επικίνδυνα, ενώ πολύ πιθανό να συνοδεύονται από χαλάζι και μεγάλη συχνότητα κεραυνών».

«Προσοχή στους κεραυνούς στη βόρεια Ελλάδα το Σαββατοκύριακο, από τη Λαμία και πιο βόρεια, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα», επισημαίνει.

Στην ανάρτησή του, μάλιστα, παραθέτει και χάρτες με την πορεία της κακοκαιρίας:

Από τη νέα εβδομάδα υποχωρεί η αστάθεια, επανέρχονται και πάλι οι βοριάδες και πέφτει η θερμοκρασία.

Τσατραφύλλιας: Πρώτα καταιγίδες, μετά 40άρια

Την προσοχή των πολιτών για έντονα φαινόμενα το Σάββατο, με καταιγίδες, κεραυνούς αλλά και χαλάζι, εφιστά στη νέα πρόγνωσή του για τον καιρό, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο γνωστός μετεωρολόγος εξηγεί για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται το επόμενο εικοσιτετράωρο στη χώρα, ενώ αναφέρεται και στο νέο κύμα ζέστης που ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα.

Αναλυτικότερα ο κ. Τσατραφύλλιας σημειώνει χαρακτηριστικά πως έρχονται «πρώτα καταιγίδες και μετά 40αρια», καθώς το Σάββατο αναμένονται καταιγίδες, χαλάζι, αλλά και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, σε συγκεκριμένες περιοχές.

Ωστόσο, το σκηνικό αυτό αλλάζει απότομα λίγα εικοσιτετράωρα μετά, καθώς ειδικά την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου και την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

«Εξασθενούν από σήμερα τα μελτέμια με αποτέλεσμα μέσα στο Σαββατοκύριακο να ανέβει η θερμοκρασία. Ιδιαίτερα το Σάββατο ο υδράργυρος θα κυμανθεί κοντά στους 37 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία και την κεντρική Μακεδονία. Θα βοηθήσει και ο άνεμος (λίβας)», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Μεγάλη προσοχή χρειάζονται το Σάββατο οι καταιγίδες τις απογευματινές-βραδινές ώρες σε βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο αφού ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλάζι και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Επίσης φαίνεται να επιβεβαιώνεται η ζέστη την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Την Τρίτη και την Τετάρτη 2-3/9/25 θα κινηθούμε σε επίπεδα κοντά στους 40 σε ευπαθείς στη ζέστη περιοχές στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα», συμπληρώνει.

«Να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει απόκλιση στα κύρια προγνωστικά εργαλεία για το πως θα κινηθεί τελικά η θερμή αέρια μάζα πάνω από την περιοχή μας. Πρέπει να περιμένουμε λίγο για να μπορεί να εκτιμηθεί η διάρκεια και η ένταση της ζέστης», καταλήγει.

ΕΜΥ: Ο καιρός του Σαββάτου 30 Αυγούστου

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, όμως από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες που πιθανόν κατά τόπους από το απόγευμα στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου να είναι ισχυρές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο 6 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά τους 36 και στη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στη δυτική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που πιθανόν από το απόγευμα κατά τόπους στην περιοχή Κέρκυρας-Παξών και την Ήπειρο να είναι ισχυρές.

Ανεμοι: Στο βόρειο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο και το Ιόνιο θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από τις απογευματινές ώρες στα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανόν να σημειωθούν λίγες βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Meteo: Το δελτίο καιρού για το Σάββατο (30.08.2025)

Βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Νότιοι άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ και μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας. Ελαφρώς αυξημένες συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης.

Πιο αναλυτικά, το Σάββατο 30 Αυγούστου σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες προοδευτικά και από τα δυτικά θα αυξηθούν. Από τις μεσημεριανές ώρες βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Βόρεια Επτάνησα, στην Ήπειρο και στη Δυτική Μακεδονίας. Στα Βόρεια Επτάνησα και στην Ήπειρο. Ανάλογα φαινόμενα μικρότερης έντασης και τοπικού χαρακτήρα θα εκδηλωθούν σε περιοχές της Κεντρικής Στερεάς, της Θεσσαλίας και της υπόλοιπης Μακεδονίας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 32-33 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 32-34 και τοπικά 35 βαθμούς, στην Κεντρική Ελλάδα από 21 έως 32-34 βαθμούς, στην Ήπειρο από 16 έως 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 33-34 και τοπικά στα ανατολικά έως 36-37 βαθμούς, στα Επτάνησα από 17 έως 28-30, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 28-31 βαθμούς, ενώ τοπικά στην Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν στους 34-35 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι τόσο στο Αιγαίο, όσο και στο Ιόνιο, θα πνέουν από νότιες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε λίγες νεφώσεις κυρίως από τις απογευματινές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ, ενώ το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32-33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις οι οποίες τις απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και είναι αρκετά πιθανό να βρέξει το βράδυ.. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32-33 βαθμούς.

ΕΜΥ: Ο καιρός της Κυριακής 31 Αυγούστου

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, από τις πρωινές ώρες στα δυτικά, από νωρίς το απόγευμα στη Μακεδονία και από το βράδυ στη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλία το πρωί.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στο νότιο Αιγαίο 6 και από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 30 με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Ο καιρός της Δευτέρας 1η Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΕΜΥ: Ο καιρός της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΕΜΥ: Ο καιρός της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις από το απόγευμα στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

