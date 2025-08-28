search
Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό φέρνει από την Ιταλία βροχές και χαλάζι το Σαββατοκύριακο – Η ανάρτηση Μαρουσάκη

28.08.2025 11:53
broxi newI

Βροχές και χαλαζοπτώσεις κατά τόπους, φέρνει ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Οπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, θα επηρεαστούν αρκετές περιοχές, αρχικά στα βορειοδυτικά το Σάββατο το απόγευμα και την Κυριακή όλη η δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους μάλιστα έντονα, όπως προειδοποιεί ο μετεωρολόγους, που κάνει λόγο για «επικίνδυνες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια» και «έντονη ζέστη στα ανατολικά και τα νότια».

Η ανάρτηση Μαρουσάκη

«Βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας αναμένεται να κινηθεί ανατολικά – βορειοανατολικά προκαλώντας το Σαββατοκύριακο τα εξής φαινόμενα

1. Υποχώρηση βαροβαθμίδας στο Αιγαίο με αποτέλεσμα τα μελτέμια να περιοριστούν προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο και να εξασθενίσουν. 

2. Στροφή ανέμων σε δυτικούς νοτιοδυτικούς που θα μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική με αποτέλεσμα την άνοδο του υδραργύρου κοντά στους 35° με 37° και με έμφαση τα ανατολικά ηπειρωτικά όπου ο άνεμος θα λειτουργήσει και σαν λίβας

3. Βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα του Σαββάτου αρχικά στα βορειοδυτικά και μέσα στην Κυριακή σε αρκετές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας. Επισημαίνεται ότι τα φαινόμενα αυτά και με έμφαση τα δυτικά – βόρεια – βορειοδυτικά τμήματα θα είναι τοπικά ισχυρά και επικίνδυνα, ενώ πολύ πιθανό να συνοδεύονται από χαλάζι και μεγάλη συχνότητα κεραυνών».

Τροχαίο δυστύχημα στην Καστοριά: Ο 16χρονος οδηγούσε το ΙΧ που διαλύθηκε από τη σύγκρουση – Νεκρή και μια 16χρονη

Πιερία: Διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο η 11χρονη από το τροχαίο – Θρήνος για την 9χρονη αδερφή της

Καστοριά: Θανατηφόρο τροχαίο – Δύο ανήλικα παιδιά έχασαν τη ζωή τους

