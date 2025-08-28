search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 09:03
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.08.2025 08:22

Καστοριά: Θανατηφόρο τροχαίο – Δύο ανήλικα παιδιά έχασαν τη ζωή τους

28.08.2025 08:22
troxaio new

Ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Καστοριάς-Αμυνταίου, κοντά στην Κορησό, με θύματα δύο νέους ανθρώπους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το χρονικό της τραγωδίας άρχισε να γράφεται γύρω στις 5:50 τα ξημερώματα, όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήση για ένα σοβαρό δυστύχημα.

Ένα λευκό ΙΧ αυτοκίνητο μάρκας BMW, στο οποίο επέβαιναν ένας νεαρός άνδρας και μία νεαρή γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες ανήλικοι, ξέφυγε από την πορεία του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το όχημα να μετατραπεί σε μία άμορφη μάζα, καθιστώντας την επιχείρηση απεγκλωβισμού εξαιρετικά δύσκολη για τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο.

Μετά από προσπάθειες, οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν τους δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι όμως δεν είχαν τις αισθήσεις τους.

Άμεσα, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και του Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικου μετέφεραν τους δύο νέους στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι οικογένειες των δύο θυμάτων τους αναζητούσαν από αργά χθες το βράδυ.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία, ενώ οι εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Διαβάστε επίσης

24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ σήμερα – Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα

Hellenic Train: Ταλαιπωρία για τους επιβάτες του δρομολογίου Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ακινητοποιήθηκε το τρένο κοντά στη Σίνδο

Πειραιάς: «Λάθος μου, έπρεπε να τον πάρω μαζί μου» λέει η αδερφή του 5χρονου που βρέθηκε στο μπαλκόνι – Αναζητείται για αυτόφωρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε τριπλό κλοιό οι ενοικιαστές: Υψηλά ενοίκια, πιο εύκολες οι εξώσεις και… δήλωση φερέγγυου πληρωτή

stella_konitopoulou_ndp
LIFESTYLE

Στέλλα Κονιτοπούλου: Είχα τρεις αποβολές, μία πριν την κόρη μου και δύο μετά

pieria new
ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο η 11χρονη από το τροχαίο – Θρήνος για την 9χρονη αδερφή της

GIANNIS_KAPETANIOS2808
LIFESTYLE

Γιάννης Καπετάνιος: Από πρόβα σε παράσταση, πέρασε η ζωή μου και δεν το κατάλαβα

ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS
BUSINESS

ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS: Εγκαινιάζει νέα στρατηγική ανάπτυξης στον ασφαλιστικό τομέα με ισχυρή κεφαλαιακή βάση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

panigiri-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακυρώνονται όλα τα πανηγύρια στην Ικαρία - Το τραγικό συμβάν πίσω από την απόφαση

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 09:02
enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε τριπλό κλοιό οι ενοικιαστές: Υψηλά ενοίκια, πιο εύκολες οι εξώσεις και… δήλωση φερέγγυου πληρωτή

stella_konitopoulou_ndp
LIFESTYLE

Στέλλα Κονιτοπούλου: Είχα τρεις αποβολές, μία πριν την κόρη μου και δύο μετά

pieria new
ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο η 11χρονη από το τροχαίο – Θρήνος για την 9χρονη αδερφή της

1 / 3