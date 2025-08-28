24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ σήμερα – Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα

Ζητώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου που αφορά το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, η ΑΔΕΔΥ προχώρα σήμερα (28.08.2025) σε 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Στην απεργία της ΑΔΕΔΥ θα συμμετέχουν εργαζόμενοι και ιατροί των δημοσίων νοσοκομείων, όπως ανακοίνωσαν οι ομοσπονδίες τους (ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ, αντίστοιχα) – καλώντας σε προσυγκέντρωση στις 9.30 π.μ. στην παλιά Βουλή.

Στις κινητοποιήσεις θα συμμετέχουν και εργαζόμενοι σε δήμους αλλά και εκπαιδευτικοί. Αναφορικά με τη στάση εργασία των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, αυτή κρίθηκε παράνομη και έτσι οι πτήσεις για σήμερα θα πραγματοποιούνται κανονικά.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΕ

Οι εργαζόμενοι των λεωφορείων και των Μετρό θα παραμείνουν κανονικά στις θέσεις του καθώς δεν έχει αποφασιστεί η απεργία στα ΜΜΕ.

Έτσι θα εξυπηρετούν κανονικά το επιβατικό κοινό, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας.

Αναφορικά με τα πλοία, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία δεν συμμετέχει στην απεργία και έτσι τα δρομολόγια θα εκτελούνται κανονικά.

Όπως αναφέρθηκε, ούτε οι πτήσεις θα επηρεαστούν καθώς κρίθηκε παράνομη η 4ωρη στάση εργασίας της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ).

Το κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ για την απεργία

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει Πανελλαδική Απεργία για την ημέρα αυτή και καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10:00πμ.

Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄ βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.α.

Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου. Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ, ολόκληρης της χώρας να προχωρήσουν σε ανάλογες δράσεις την ημέρα αυτή, οργανώνοντας την απεργιακή κινητοποίηση.

Προσυγκέντρωση Ομοσπονδιών και Συνδικάτων στις 9.30 π.μ. στην παλιά Βουλή

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) προκηρύσσει 24ωρη απεργία και καλεί στην προσυγκέντρωση στις 9.30 π.μ. στην παλιά Βουλή.

«Η κυβέρνηση σαν να μην άκουσε τη μαζική αντίδραση των εργαζομένων, αγνοώντας για άλλη μία φορά τις δεκάδες αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων φέρνει στη Βουλή αυτό το έκτρωμα. Δεν πρόκειται για μια απλή αυστηροποίηση των πειθαρχικών ποινών των δημοσίων υπαλλήλων αλλά για ένα απαράδεκτο, κυνικό και αντεργατικό σχέδιο, που στόχο έχει να ενισχύσει το κλίμα φόβου και τρομοκρατίας μέσα στους χώρους δουλειάς και να ποινικοποιήσει τη συνδικαλιστική και πολιτική δράση» σημειώνει μεταξύ άλλων.

Την απόσυρση του νομοσχεδίου, γιατί δεν στοχεύει στους «επίορκους», αλλά στους αγωνιζόμενους εργαζόμενους απαιτεί ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής.

