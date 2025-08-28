search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 09:12
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.08.2025 07:17

24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ σήμερα – Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα

28.08.2025 07:17
adedu
Eurokinissi

Ζητώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου που αφορά το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, η ΑΔΕΔΥ προχώρα σήμερα (28.08.2025) σε 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Στην απεργία της ΑΔΕΔΥ θα συμμετέχουν εργαζόμενοι και ιατροί των δημοσίων νοσοκομείων, όπως ανακοίνωσαν οι ομοσπονδίες τους (ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ, αντίστοιχα) – καλώντας σε προσυγκέντρωση στις 9.30 π.μ. στην παλιά Βουλή.

Στις κινητοποιήσεις θα συμμετέχουν και εργαζόμενοι σε δήμους αλλά και εκπαιδευτικοί. Αναφορικά με τη στάση εργασία των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, αυτή κρίθηκε παράνομη και έτσι οι πτήσεις για σήμερα θα πραγματοποιούνται κανονικά.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΕ

Οι εργαζόμενοι των λεωφορείων και των Μετρό θα παραμείνουν κανονικά στις θέσεις του καθώς δεν έχει αποφασιστεί η απεργία στα ΜΜΕ.

Έτσι θα εξυπηρετούν κανονικά το επιβατικό κοινό, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας.

Αναφορικά με τα πλοία, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία δεν συμμετέχει στην απεργία και έτσι τα δρομολόγια θα εκτελούνται κανονικά.

Όπως αναφέρθηκε, ούτε οι πτήσεις θα επηρεαστούν καθώς κρίθηκε παράνομη η 4ωρη στάση εργασίας της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ).

Το κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ για την απεργία

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει Πανελλαδική Απεργία για την ημέρα αυτή και καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10:00πμ.

Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄ βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.α.

Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου. Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ, ολόκληρης της χώρας να προχωρήσουν σε ανάλογες δράσεις την ημέρα αυτή, οργανώνοντας την απεργιακή κινητοποίηση.

Προσυγκέντρωση Ομοσπονδιών και Συνδικάτων στις 9.30 π.μ. στην παλιά Βουλή

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) προκηρύσσει 24ωρη απεργία και καλεί στην προσυγκέντρωση στις 9.30 π.μ. στην παλιά Βουλή.

«Η κυβέρνηση σαν να μην άκουσε τη μαζική αντίδραση των εργαζομένων, αγνοώντας για άλλη μία φορά τις δεκάδες αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων φέρνει στη Βουλή αυτό το έκτρωμα. Δεν πρόκειται για μια απλή αυστηροποίηση των πειθαρχικών ποινών των δημοσίων υπαλλήλων αλλά για ένα απαράδεκτο, κυνικό και αντεργατικό σχέδιο, που στόχο έχει να ενισχύσει το κλίμα φόβου και τρομοκρατίας μέσα στους χώρους δουλειάς και να ποινικοποιήσει τη συνδικαλιστική και πολιτική δράση» σημειώνει μεταξύ άλλων.

Την απόσυρση του νομοσχεδίου, γιατί δεν στοχεύει στους «επίορκους», αλλά στους αγωνιζόμενους εργαζόμενους απαιτεί ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής.

Διαβάστε επίσης

Πειραιάς: «Λάθος μου, έπρεπε να τον πάρω μαζί μου» λέει η αδερφή του 5χρονου που βρέθηκε στο μπαλκόνι – Αναζητείται για αυτόφωρο

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Τραυματίστηκε ελαφρά σε τροχαίο – Συνελήφθη ο οδηγός που την τράκαρε

Νεκρός 75χρονος λουόμενος στην παραλία Καλυβών Χαλκιδικής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pain_new
ΥΓΕΙΑ

Οστεοπόρωση στους άνδρες: Μια σιωπηλή απειλή που δεν πρέπει να αγνοούμε – Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία νέας μελέτης

ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

aek_paok_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Επικίνδυνες αποστολές για ΑΕΚ με Άντερλεχτ στην «OPAP Arena» και ΠΑΟΚ με Ριέκα στην Τούμπα

enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε τριπλό κλοιό οι ενοικιαστές: Υψηλά ενοίκια, πιο εύκολες οι εξώσεις και… δήλωση φερέγγυου πληρωτή

stella_konitopoulou_ndp
LIFESTYLE

Στέλλα Κονιτοπούλου: Είχα τρεις αποβολές, μία πριν την κόρη μου και δύο μετά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

panigiri-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακυρώνονται όλα τα πανηγύρια στην Ικαρία - Το τραγικό συμβάν πίσω από την απόφαση

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 09:12
pain_new
ΥΓΕΙΑ

Οστεοπόρωση στους άνδρες: Μια σιωπηλή απειλή που δεν πρέπει να αγνοούμε – Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία νέας μελέτης

ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

aek_paok_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Επικίνδυνες αποστολές για ΑΕΚ με Άντερλεχτ στην «OPAP Arena» και ΠΑΟΚ με Ριέκα στην Τούμπα

1 / 3