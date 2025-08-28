search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 01:42
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.08.2025 00:32

Πειραιάς: «Λάθος μου, έπρεπε να τον πάρω μαζί μου» λέει η αδερφή του 5χρονου που βρέθηκε στο μπαλκόνι – Αναζητείται για αυτόφωρο

28.08.2025 00:32
astynomia mpalkoni

Σοκ προκάλεσε η είδηση για τον 5χρονο που εγκλωβίστηκε σε μπαλκόνι στον Πειραιά και διασώθηκε από αστυνομικό που σκαρφάλωσε.

Η 19χρονη αδελφή του μίλησε στο MEGA για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε μόνο του στο μπαλκόνι το 5χρονο αγοράκι.

Μάλιστα η 19χρονη αναζητείται στα όρια του αυτοφώρου καθώς σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανήλικου.

Όπως ισχυρίστηκε, τον άφησε στο σπίτι για να πάει στο περίπτερο , ομολογώντας ωστόσο ότι ήταν λάθος και ότι θα ήταν καλύτερα να τον είχε πάρει μαζί της.

Το πεντάχρονο αγόρι παρέμεινε μόνο του για μία και πλέον ώρα στο σπίτι όταν κάποια στιγμή κατάφερε να βγει στο μπαλκόνι.

«Κλείδωσα την πόρτα για να μην βγει έξω»

«Εγώ έφυγα και είπα στο παιδάκι να κάτσει λίγο στον καναπέ, του είχα βάλει και τηλεόραση και του λέω θα πεταχτώ λίγο μέχρι το περίπτερο να σου φέρω δύο τρία πράγματα που μου είχες ζητήσει. Αλλά επειδή εγώ φοβόμουν, μην ανοίξει καμιά πόρτα και φύγει, αναγκαστικά και κλείδωσα το παιδάκι λίγο μέσα. Για ένα δύο λεπτά γιατί θα λείψω μέχρι το περίπτερο. Το παιδάκι δεν περίμενα ότι θα βγει στο μπαλκόνι», είπε αρχικά η αδερφή του 5χρονου και συμπλήρωσε:

«Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα και γύρισα. Ήταν και η άλλη μου η αδερφή, είναι 17 είναι ανήλικη. Ήταν στο δωμάτιο και αυτό πήγε στο μπαλκόνι. Δεν περίμενα ότι θα σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι γιατί του έχουμε πει να μην βγαίνει στο μπαλκόνι. Πέταγε κάτι του σκύλου που έχουμε, γιατί έχουμε και ένα σκυλάκι. Μπορεί λίγο να τρόμαξε για ένα δύο λεπτά αλλά τώρα είναι καλά, είναι κομπλέ το παιδί, δεν φοβάται γιατί είμαι εγώ πλέον στο σπίτι. Δεν τον αφήνω καν να βγει στο μπαλκόνι, δεν το επιτρέπω εγώ. Τον βλέπω, τα μάτια μου τα έχω δεκατέσσερα. Βασικά ήταν λάθος δικό μου, το παιδάκι καλύτερα θα ήταν να το έχω πάρει μαζί μου πολύ απλά».

Όπως αποκάλυψε η 19χρονη στο Live News, στο παρελθόν τα παιδιά της οικογένειας είχαν οδηγηθεί στο Νοσοκομείο Παίδων ύστερα από εισαγγελική εντολή, αφού είχαν εντοπιστεί πάλι μόνο τους.

«(Μας είχαν αφήσει) εμένα με την αδερφή μου την μεγάλη και την μικρή, όχι τον μικρό. Αυτό έχει γίνει εδώ και πόσο καιρό πίσω, μας είχανε πάρει στο Παίδων. Ήταν νομίζω τρεις μήνες. Ήταν με εισαγγελική εντολή», είπε.

Διαβάστε επίσης:

Φθιώτιδα: Οδηγός άνοιξε την πόρτα να κατεβεί έπειτα από τροχαίο και τον χτύπησε φορτηγό (Photos)

Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός: Ευχαριστώ την ελληνική κυβέρνηση και τους χιλιάδες πιστούς για το ενδιαφέρον τους

AΔEΔY: 24ωρη απεργία την Πέμπτη και συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι συμμετέχουν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hellenic train 76- new
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ταλαιπωρία για τους επιβάτες του δρομολογίου Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ακινητοποιήθηκε το τρένο κοντά στη Σίνδο

astynomia mpalkoni
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Λάθος μου, έπρεπε να τον πάρω μαζί μου» λέει η αδερφή του 5χρονου που βρέθηκε στο μπαλκόνι – Αναζητείται για αυτόφωρο

stefanos tzimas 8876- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιδανικό ντεμπούτο του Στέφανου Τζίμα με την Μπράιτον: Μπήκε αλλαγή στο ’66 και έβαλε δύο γκολ, ενώ έδωσε και μια ασίστ

galis 776- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Η Εθνική Ελλάδας είναι η ομάδα μας» -Tο μήνυμα του Νίκου Γκάλη

argentini milei 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και μπουκάλια στον Μιλέι – Τον απομάκρυναν οι φρουροί του (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

panigiri-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακυρώνονται όλα τα πανηγύρια στην Ικαρία - Το τραγικό συμβάν πίσω από την απόφαση

kostas_kokkinakis
LIFESTYLE

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 01:28
hellenic train 76- new
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ταλαιπωρία για τους επιβάτες του δρομολογίου Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ακινητοποιήθηκε το τρένο κοντά στη Σίνδο

astynomia mpalkoni
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Λάθος μου, έπρεπε να τον πάρω μαζί μου» λέει η αδερφή του 5χρονου που βρέθηκε στο μπαλκόνι – Αναζητείται για αυτόφωρο

stefanos tzimas 8876- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιδανικό ντεμπούτο του Στέφανου Τζίμα με την Μπράιτον: Μπήκε αλλαγή στο ’66 και έβαλε δύο γκολ, ενώ έδωσε και μια ασίστ

1 / 3