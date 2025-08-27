search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

27.08.2025 20:05

Φθιώτιδα: Οδηγός άνοιξε την πόρτα να κατεβεί έπειτα από τροχαίο και τον χτύπησε φορτηγό (Photos)

lamia troxaio 9987- new

Τροχαίο ατύχημα… εις διπλούν σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο ύψος της Λαμίας, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ένα λευκό αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Ο οδηγός κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημα και προσπάθησε να κατέβει από αυτό ώστε να δει τη ζημιά, ανοίγοντας την πόρτα. Ωστόσο, εκείνη την ώρα στη δεξιά λωρίδα κινούνταν φορτηγό που πήρε παραμάζωμα την πόρτα του αυτοκινήτου, χτυπώντας και το χέρι του οδηγού.

Στο σημείο αυτό, έσπευσε ασθενοφόρο το οποίο διακόμισε τον οδηγό στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ πληρώματα του Β’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας και της Κεντρικής Οδού, σήμαναν το σημείο προκειμένου να αποφευχθεί νέο ατύχημα.

1 / 3