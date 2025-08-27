Ηλεία: Φωτιά στα Καλύβια Ήλιδας – Δύο μέτωπα, σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (27/8) σε δύο μέτωπα στην περιοχή Καλύβια του Δήμου Ήλιδας, στον νομό Ηλείας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε 2 εστίες στην περιοχή καλύβια Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2025

