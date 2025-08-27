search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

27.08.2025

Ηλεία: Φωτιά στα Καλύβια Ήλιδας – Δύο μέτωπα, σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

27.08.2025 18:29
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (27/8) σε δύο μέτωπα στην περιοχή Καλύβια του Δήμου Ήλιδας, στον νομό Ηλείας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

1 / 3