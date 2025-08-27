Η σημερινή μέρα ήταν δύσκολη για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα ο οποίος αποχαιρέτησε για τελευταία φορά τον πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα. Λίγο μετά την κηδεία του ανέβασε μια φωτογραφία με ένα συγκινητικό μήνυμα.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μία φωτογραφία από το τελευταίο «αντίο» που έδωσε σήμερα στον πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα, στο Α’ Νεκροταφείο, στην οποία απεικονίζεται με τη μητέρα του, Βίκυ και την αδελφή του Παυλίνα στην εξόδιο ακολουθία.

«Αυτό ήταν πατέρα. Ήταν όλοι εκεί για σένα. Πάντα μαζί» έγραψε στη λεζάντα, με τους ακόλουθούς του να του συμπαραστέκονται με μηνύματα αγάπης.

