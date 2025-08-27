Τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα – Πλήθος κόσμου στο Α’ Νεκροταφείο

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά και άνθρωποι της πολιτικής, έχουν συγκεντρωθεί στο Α’ νεκροταφείο Αθηνών για το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Ο γνωστός δημοσιογράφος απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς τα τελευταία δύο χρόνια ταλαιπωρήθηκε με πολλά προβλήματα υγείας.

Η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα τελείται στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου.

Δείτε εικόνες:

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας

Η σύζυγος και η κόρη του Δημήτρη Κωνσταντάρα

Η Μπέσυ Αργυράκη

Ο Νικήτας Κακλαμάνης

Ο Κώστας Πρέκας

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος

Ο Στέλιος Πέτσας

Η Ιωάννα Μαλέσκου

Η Λόλα Νταϊφά

Ο Σπύρος Μπιμπίλας

Ο Ευάγγελος Αντώναρος

Θέμης Γεωργαντάς και Λάμπρος Κωνσταντάρας

