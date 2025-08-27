Τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα – Πλήθος κόσμου στο Α’ Νεκροταφείο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά και άνθρωποι της πολιτικής, έχουν συγκεντρωθεί στο Α’ νεκροταφείο Αθηνών για το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα.
Ο γνωστός δημοσιογράφος απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς τα τελευταία δύο χρόνια ταλαιπωρήθηκε με πολλά προβλήματα υγείας.
Η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα τελείται στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου.
Δείτε εικόνες:
Διαβάστε επίσης:
Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»
Στον ανακριτή ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος που κατηγορείται για τέσσερις εμπρησμούς στην Παλλήνη
Θεσσαλονίκη: Δικογραφία εις βάρος 60χρονου για σεξουαλική παρενόχληση κατά της ανήλικης ανιψιάς του
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.