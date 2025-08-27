search
27.08.2025 12:01

Τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα – Πλήθος κόσμου στο Α’ Νεκροταφείο

27.08.2025 12:01
kideiosimo-konstantaras

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά και άνθρωποι της πολιτικής, έχουν συγκεντρωθεί στο Α’ νεκροταφείο Αθηνών για το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Ο γνωστός δημοσιογράφος απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς τα τελευταία δύο χρόνια ταλαιπωρήθηκε με πολλά προβλήματα υγείας.

Η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα τελείται στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου.

Δείτε εικόνες:

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας
Η σύζυγος και η κόρη του Δημήτρη Κωνσταντάρα
Η Μπέσυ Αργυράκη
Ο Νικήτας Κακλαμάνης
Ο Κώστας Πρέκας
Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος
Ο Στέλιος Πέτσας
Η Ιωάννα Μαλέσκου
Η Λόλα Νταϊφά
Ο Σπύρος Μπιμπίλας
Ο Ευάγγελος Αντώναρος
Θέμης Γεωργαντάς και Λάμπρος Κωνσταντάρας

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

Στον ανακριτή ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος που κατηγορείται για τέσσερις εμπρησμούς στην Παλλήνη

Θεσσαλονίκη: Δικογραφία εις βάρος 60χρονου για σεξουαλική παρενόχληση κατά της ανήλικης ανιψιάς του

apostolaki_0212_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μιλένα Αποστολάκη: Τρία οδυνηρά συμπεράσματα για το φετινό καλοκαίρι

akinita_golden_visa
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιστοποιητικό καλοπληρωτή για ενοικιαστές: Διαφάνεια ή νέο εργαλείο πίεσης στην αγορά στέγης;

MIXALOPOULOU_XOROS_PROTOMI
LIFESTYLE

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου χορεύει ζεϊμπέκικο μπροστά στην… προτομή του Λεωνίδα Κουτσόπουλου (video)

