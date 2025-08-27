Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

Με μια ανάρτησή του στο Facebook, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υπενθύμισε στους ακόλουθούς του μια περίοδο που οι Αθηναίοι μάλλον θα θέλουν να ξεχάσουν.

Την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίος, επί δημαρχίας Κώστα Μπακογιάννη, το κέντρο της Αθήνας και ειδικά η… πολύπαθη Πανεπιστημίου ήταν ένα διαρκές εργοτάξιο, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τον «Μεγάλο Περίπατο», και κυριολεκτικά αδιάβατη για αυτοκίνητα και πεζούς.

Ο Χ. Δούκας έγραψε, λοιπόν, στο Facebook ότι η πλατφόρμα του θύμισε «μια παλιά ανάρτησή μου, σαν σήμερα 2 χρόνια πριν. Η Πανεπιστημίου εργοτάξιο και η ταλαιπωρία αφόρητη». Και συνέχισε λέγοντας ότι «είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε. Ολοκληρώσαμε τις εργασίες και παραδώσαμε την Πανεπιστημίου στον κόσμο».

Ο δήμαρχος Αθηναίων συμπλήρωσε ότι «επόμενη δέσμευση για τον “Μεγάλο Περίπατο” της προηγούμενης δημοτικής αρχής, το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας ως δρόμου ήπιας κυκλοφορίας. Δουλεύουν τα συνεργεία όλο το καλοκαίρι και σύντομα θα τα καταφέρουμε». Υπενθυμίζεται ότι ο δήμος εκτιμά ότι η Βασιλίσσης Όλγας θα δοθεί το φθινόπωρο στην κυκλοφορία.

