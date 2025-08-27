Παράνομη η τετράωρη στάση εργασίας της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος – Δεν θα επηρεαστούν οι πτήσεις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Παράνομη κηρύχθηκε η τετράωρη στάση εργασίας της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ) που είχε εξαγγείλει για την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν οι προγραμματισμένες πτήσεις.
Διαβάστε επίσης
«Τέμπη του αέρα»: Απαρχαιωμένα συστήματα, ελλείψεις προσωπικού και πιέσεις κυβέρνησης-εταιρειών καταγγέλλουν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας – Επιβάτες σε διαρκή κίνδυνο
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 27 Αυγούστου
Καιρός: Ισχυρό μελτέμι σήμερα και αύριο Πέμπτη – Θα φτάσουν τα 7 μποφόρ οι άνεμοι στο Αιγαίο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.