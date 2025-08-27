search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 10:26
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.08.2025 09:53

Παράνομη η τετράωρη στάση εργασίας της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος – Δεν θα επηρεαστούν οι πτήσεις

27.08.2025 09:53
el.venizelos-new

Παράνομη κηρύχθηκε η τετράωρη στάση εργασίας της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ) που είχε εξαγγείλει για την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν οι προγραμματισμένες πτήσεις.

Διαβάστε επίσης

«Τέμπη του αέρα»: Απαρχαιωμένα συστήματα, ελλείψεις προσωπικού και πιέσεις κυβέρνησης-εταιρειών καταγγέλλουν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας – Επιβάτες σε διαρκή κίνδυνο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 27 Αυγούστου

Καιρός: Ισχυρό μελτέμι σήμερα και αύριο Πέμπτη – Θα φτάσουν τα 7 μποφόρ οι άνεμοι στο Αιγαίο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ethniki-basket-israel
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket: Οδηγίες… εγκλεισμού και συνοδεία της Ιντερπόλ η εθνική Ισραήλ

mangione
ΥΓΕΙΑ

Ελληνική έρευνα: Όταν οι εργαζόμενοι είναι εξουθενωμένοι, γίνονται επικίνδυνοι και δικαιολογούν την ακραία βία

serbia-basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζάμπολ στο Eurobasket: Πρεμιέρα για Σερβία, Τουρκία και Λιθουανία – Το πρόγραμμα και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις

mazonakis-new (2)
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Μετά τη φουρτούνα, έρχεται η μπουνάτσα» (video)

disney+_new
MEDIA

«Πόλεμος» δύο «κόσμων» στον χώρο της αμερικανικής τηλεόρασης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

kostas_kokkinakis
LIFESTYLE

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha τη Δευτέρα (25/8)- «Βουτιά» για την ΕΡΤ1 με την αλλαγή φυσιογνωμίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 10:23
ethniki-basket-israel
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket: Οδηγίες… εγκλεισμού και συνοδεία της Ιντερπόλ η εθνική Ισραήλ

mangione
ΥΓΕΙΑ

Ελληνική έρευνα: Όταν οι εργαζόμενοι είναι εξουθενωμένοι, γίνονται επικίνδυνοι και δικαιολογούν την ακραία βία

serbia-basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζάμπολ στο Eurobasket: Πρεμιέρα για Σερβία, Τουρκία και Λιθουανία – Το πρόγραμμα και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις

1 / 3