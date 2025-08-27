Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 27 Αυγούστου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τετάρτη 27 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο ειναι του Αγίου Αρκαδίου βασιλέως, του Αγίου Λιβερίου πάπα Ρώμης ομολογητού, του Αγίου Οσίου Ποιμένος επισκόπου Κορδούης και του Αγίου Φανουρίου του Μεγαλομάρτυρος.
Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:
☀ Ανατολή ήλιου: 06:50 – Δύση ήλιου: 20:02
🌒 Σελήνη 3.9 ημερών
Διαβάστε επίσης:
Καιρός: Ισχυρό μελτέμι σήμερα και αύριο Πέμπτη – Θα φτάσουν τα 7 μποφόρ οι άνεμοι στο Αιγαίο
Νάξος: Νερό με τιμές… χρυσού, εξωφρενικές αυξήσεις από τον δήμαρχο – Θεατής ο Λιβάνιος, στον αέρα οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες
Πορεία για την Παλαιστίνη στη Θεσσαλονίκη: Διαδηλωτές ζήτησαν την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.