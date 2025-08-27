Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 27 Αυγούστου

Τετάρτη 27 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο ειναι του Αγίου Αρκαδίου βασιλέως, του Αγίου Λιβερίου πάπα Ρώμης ομολογητού, του Αγίου Οσίου Ποιμένος επισκόπου Κορδούης και του Αγίου Φανουρίου του Μεγαλομάρτυρος.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

Αρκάδιος, Αρκάδης, Αρκαδία, Αρκάδα

Λιβέριος, Λυμπέρης, Λιμπέρης, Λιμπέριος, Λιβέρης

Όσιος, Οσία

Φανουρία, Φανή, Φανούλα, Φανούριος, Φανούρης, Φάνης, Νούρης

☀ Ανατολή ήλιου: 06:50 – Δύση ήλιου: 20:02

🌒 Σελήνη 3.9 ημερών

