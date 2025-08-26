Πορεία για την Παλαιστίνη στη Θεσσαλονίκη: Διαδηλωτές ζήτησαν την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα (Video)

Πορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη πραγματοποιήθηκε σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, μετά από κάλεσμα συλλογικοτήτων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και του αντιεξουστικού χώρου, καθώς και φοιτητικών συλλόγων.

Προηγήθηκε συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου. Με κεντρικό σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» οι διαδηλωτές έκαναν πορεία, κρατώντας πανό και σημαίες.

Οι διαδηλωτές ζήτησαν την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ενώ κατηγόρησαν την κυβέρνηση για φιλοπόλεμο άξονα με το Ισραήλ.

