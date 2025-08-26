search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 00:21
ΕΛΛΑΔΑ

26.08.2025 23:58

Πορεία για την Παλαιστίνη στη Θεσσαλονίκη: Διαδηλωτές ζήτησαν την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα (Video)

26.08.2025 23:58
Πορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη πραγματοποιήθηκε σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, μετά από κάλεσμα συλλογικοτήτων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και του αντιεξουστικού χώρου, καθώς και φοιτητικών συλλόγων.

Προηγήθηκε συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου. Με κεντρικό σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» οι διαδηλωτές έκαναν πορεία, κρατώντας πανό και σημαίες.

Οι διαδηλωτές ζήτησαν την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ενώ κατηγόρησαν την κυβέρνηση για φιλοπόλεμο άξονα με το Ισραήλ.

