Συναγερμός στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Διαρροή φυσικού αερίου σε πάρκινγκ του αεροδρομίου

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», λόγω διαρροής φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαρροή εντοπίστηκε στην Πύλη 8 του αεροδρομίου, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών στο πάρκινγκ P1, εργάτες φέρονται να χτύπησαν τον αγωγό του φυσικού αερίου.

αμέσως η διεύθυνση του αεροδρομίου προχώρησε σε συνεργασία με την Τροχαία σε απαγόρευση της κυκλοφορίας στις Αφίξεις και σε όλο το οδικό δίκτυο.

Όταν το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι στο σημείο, οι αρχές προέβησαν σε άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξαν καθυστερήσεις όσον αφορά στην επιβίβαση – αποβίβαση των ταξιδιωτών.

