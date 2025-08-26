search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 18:41
ΕΛΛΑΔΑ

26.08.2025 17:14

Συναγερμός στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Διαρροή φυσικού αερίου σε πάρκινγκ του αεροδρομίου

26.08.2025 17:14
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», λόγω διαρροής φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαρροή εντοπίστηκε στην Πύλη 8 του αεροδρομίου, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών στο πάρκινγκ P1, εργάτες φέρονται να χτύπησαν τον αγωγό του φυσικού αερίου.

αμέσως η διεύθυνση του αεροδρομίου προχώρησε σε συνεργασία με την Τροχαία σε απαγόρευση της κυκλοφορίας στις Αφίξεις και σε όλο το οδικό δίκτυο.

Όταν το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι στο σημείο, οι αρχές προέβησαν σε άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξαν καθυστερήσεις όσον αφορά στην επιβίβαση – αποβίβαση των ταξιδιωτών.

bayrou 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σε πολιτική δίνη η Γαλλία: Μια ανάσα από την κατάρρευση η κυβέρνηση Μπαϊρού – «Mατώνουν» οι αγορές, oι εκβιασμοί για «χάος ή ευθύνη» και το «καμπανάκι» για ΔΝΤ

unnamed
ADVERTORIAL

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Ο Δημήτρης Κουρέτας καλεί το ΥΠΑΑΤ να υιοθετήσει το μοντέλο του μοριακού ελέγχου στο σάλιο

DSC09685
ADVERTORIAL

Δέκα τελευταίες παραστάσεις για το θεατρικό κόσμημα του Γιώργου Διαλεγμένου, «Χάσαμε τη Θεία Στοπ», στο «Αίθριο» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

valerie-zink-new
MEDIA

Η Valerie Zink αποχωρεί από το Reuters καταγγέλλοντας ότι αναπαράγει την ισραηλινή προπαγάνδα – «Αδύνατο να διατηρήσω σχέση»

tom barrack
ΚΟΣΜΟΣ

Απεσταλμένος του Τραμπ λέει στους Λιβανέζους δημοσιογράφους να μην κάνουν σαν «ζώα» – Τσουβάλιασε τους πάντες μιλώντας για «πρόβλημα» της Μέσης Ανατολής

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

atairiastoi_new
MEDIA

Πρεμιέρα για τους Αταίριαστους - «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου... λεφτά» (video)

marinakis doukas benos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα δύο καυτά ερωτήματα των γκάλοπ, μία ατυχής επίθεση στον Μαρινάκη, το… ΕΑΜ του Δούκα, ο γαλαζοπράσινος Μπένος και ο χορός των σκανδάλων

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις.

