Καθυστερήσεις πτήσεων: Η καταγγελία της Ryanair, η υποστελέχωση σε ΥΠΑ, «Ελ. Βενιζέλος» και οι προειδοποιήσεις για «αεροπορικά Τέμπη»

Με αφορμή τη δημόσια καταγγελία για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα στην οποία προχώρησε η εταιρία χαμηλού κόστους Ryanair, ήρθαν στην επιφάνεια τα προβλήματα λειτουργίας που όπως φαίνεται έχει το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αλλά και άλλα μικρότερα αεροδρόμια της χώρας, όπως και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Καθυστερήσεις πτήσεων σε μόνιμη βάση, ταλαιπωρία στην επίγεια εξυπηρέτηση είναι στην ημερήσια διάταξη των επιβατών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα προβλήματα δημιουργούνται εξαιτίας της υποστελέχωσης της ΥΠΑ, ενώ γίνεται λόγος και για… κακοσυντηρημένα, παρωχημένης τεχνολογίας, μηχανήματα.

Ειδικότερα τα προβλήματα εστιάζονται στα ραντάρ παρακολούθησης πτήσεων κάποια από τα οποία είναι κάποιες φορές χαλασμένα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι στην ΥΠΑ στις ανακοινώσεις τους θέλοντας να προειδοποιήσουν για τους κινδύνους που παραμονεύουν έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένως για τον κίνδυνο να υπάρξουν «αεροπορικά Τέμπη».

Οι ίδιες πάντα πληροφορίες αναφέρουν ότι επειδή δεν αντέχει το σύστημα τόσες πολλές πτήσεις πλέον, οι αρμόδιοι σε ΥΠΑ και Ελ. Βενιζέλος φαίνεται να κάνουν διαχείριση της κατάστασης με τρόπο ώστε να αποφευχθεί μία υπερφόρτωση, που θα απομείωνε τις ασφαλιστικές δικλείδες παρακολούθησης των πτήσεων.

Η καταγγελία της Ryanair για το Κέντρο Εναέριας Κυκλοφορίας στο Ελ. Βενιζέλος

Να σημειωθεί ότι η Ryanair κατήγγειλε με ανακοίνωσή της ότι υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις σε 12 πτήσεις της εξαιτίας σοβαρού τεχνικού προβλήματος στον εξοπλισμό του Κέντρου Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας του «Ελ. Βενιζέλος» την Τετάρτη (20/8), επηρεάζοντας πάνω από 2.000 επιβάτες.

Η Ryanair αναφέρει ότι το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στο ήδη βεβαρημένο σύνολο καθυστερήσεων του φετινού έτους: Από την 1η Ιανουαρίου έως και χθες, περισσότερες από 5.000 πτήσεις της Ryanair και πάνω από 900.000 επιβάτες έχουν ταλαιπωρηθεί με καθυστερήσεις λόγω κακής διαχείρισης και ελλείψεων στο προσωπικό του ελληνικού συστήματος εναέριας κυκλοφορίας – «καθιστώντας την Ελλάδα την 5η χειρότερη χώρα στην Ευρώπη όσον αφορά τις καθυστερήσεις των πτήσεων», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Η Ryanair, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζητά άμεσες και ριζικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα ATC (Air Traffic Control) της Ευρώπης, τονίζοντας πως αυτές οι επαναλαμβανόμενες διακοπές θέτουν σε κίνδυνο την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των πτήσεων στην περιοχή.

Το καμπανάκι κινδύνου από τους Ελεγκτές

Οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας έχουν καταγγείλει εδώ και καιρό (από τις αρχές του 2025) ότι εργάζονται «με γερασμένο και ξεπερασμένο τεχνολογικά εξοπλισμό, ο οποίος δεν έχει τον απαιτούμενο βαθμό διαθεσιμότητας».

Ισχυρίζονται ότι η προμήθεια νέων συστημάτων για τη διαχείριση της ολοένα πυκνότερης εναέριας κυκλοφορίας (ραντάρ, ραδιοβοηθήματα, επικοινωνίες κ.λπ.) καρκινοβατεί εδώ και χρόνια ενώ όπως τονίζει η ένωση των αεροελεγκτών (ΕΕΕΚΕ), το νεότερο από τα συστήματα επικοινωνιών είναι 23 ετών!

Η ΥΠΑ, απαντώντας τον Φεβρουάριο του 2025 στις καταγγελίες της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας περί παρωχημένου εξοπλισμού σε κρίσιμα συστήματα ασφαλείας, επισήμανε τις παρεμβάσεις της στον χώρο και τονίζει πως «προχωρά με ταχείς ρυθμούς η αντιμετώπιση θεμάτων για τη βελτίωση των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας». Ουσιαστικά είχε επιβεβαιώσει ότι τα συστήματα χρειάζονται αναβάθμιση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση τότε της Υπηρεσίας «από τα απαραίτητα 13 κομβικά έργα, τα 8 ήταν στάσιμα, μέχρι πριν ένα έτος, ενώ κάποιες από τις σχετικές δικαστικές διαδικασίες διήρκεσαν πάνω από 6 έτη. Πλέον, όλα τα έργα επανεκκινούν, συμβασιοποιούνται και εκτελούνται απρόσκοπτα» αναφέρει και τα παραθέτει αναλυτικά.

Πολύωρες καθυστερήσεις

Όπως και να έχει όσοι ταξιδεύουν από το εξωτερικό προς την Ελλάδα έχουν να λένε για την ταλαιπωρία που υφίστανται.

Η πτήση τους καθυστερεί αρκετές φορές – με την επίκληση της αυξημένης κίνησης. Καθυστερήσεις που ωστόσο δεν παρατηρούνται σε άλλα δρομολόγια που συνδέουν άλλες χώρες μέσα στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα έχει καταγγελθεί ότι γίνεται η εξής διαχείριση: Βάζουν τους επιβάτες στο αεροπλάνο, αυτό πάει στον διάδρομο και εκεί περιμένει και περιμένει το σήμα για απογείωση – ακόμα και για περισσότερο από μία ώρα.

Φροντίζουν δε, η καθυστέρηση να μην ξεπερνάει το τρίωρο διότι σε αυτή την περίπτωση ο επιβάτης δικαιούνται αποζημίωση.

Καθυστερήσεις – μικρότερες – παρατηρούνται και προς άλλα αεροδρόμια της Ελλάδας.

Διώχνουν τα VIP αεροπλάνα

Αξίζει να σημειωθεί ότι το “Ελευθέριος Βεζινέλος” είναι τόσο «φορτωμένο» από τις μεγάλες εταιρίες που τα αεροπλάνα VIP δεν τα αφήνουν να «παρκάρουν» στο αεροδρόμιο.

Αποβιβάζουν τους επιβάτες τους και είναι υποχρεωμένα να απογειωθούν άμεσα.

Μάλιστα έχει ακουστεί ως φήμη ότι τα αεροπλάνα αυτά κάποιες φορές επικαλούνται βλάβη ώστε να παραμείνουν στον χώρο του αεροδρομίου.

Περιμένοντας τη… βαλίτσα

Πρόβλημα δημιουργείται ακόμα και με τις βαλίτσες. Παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην παραλαβή των αποσκευών.

Οι επιβάτες μετά την καθυστέρηση της πτήσης τους περιμένουν άλλες δύο ώρες για να πάρουν τη βαλίτσα τους ώστε να φύγουν αποκαμωμένοι από το αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η εταιρία που έχει αναλάβει την επίγεια εξυπηρέτηση του αεροδρομίου είναι υποστελεχωμένη με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των επιβατών ειδικά τις περιόδους αιχμής.

Διαβάστε επίσης

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Αίγιο–Κιάτο

Άργος: Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας της Ασπασίας που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της στο κεφάλι το 2013

Θεσσαλονίκη: Διάσωση-θρίλερ στην Επανομή – Άνδρας με SUP έσωσε πατέρα και δύο παιδιά (videos)