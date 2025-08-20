search
ΚΟΣΜΟΣ

20.08.2025 12:54

ΗΠΑ: Μπάντα της τζαζ έπαιζε μουσική για να… κατευνάσει τον εκνευρισμό επιβατών γιατί καθυστερούσε η πτήση (video)

20.08.2025 12:54
mousikoi-ptisi

Έναν ιδιαίτερο τρόπο βρήκε μια μπάντα για να… ηρεμήσει τα πνεύματα μέσα σε αεροπλάνο της Alaska Airlines στις ΗΠΑ.

Οι επιβάτες είχαν επιβιβαστεί ωστόσο η πτήση από το Μπόιζι του Αϊντάχο στο Σιάτλ, δεν ξεκινούσε. Η ώρα περνούσε, οι επιβάτες δεν είχαν καμία ενημέρωση και κάποια στιγμή τους είπαν ότι η πτήση δεν θα γίνει λόγω προβλήματος και αναζητούνταν άλλο αεροπλάνο.

Ο εκνευρισμός χτύπησε… κόκκινο και τότε μια αεροσυνοδός είχε μία ιδέα, που όχι μόνο ηρέμησε την κατάσταση, αλλά έφερε και χαμόγελα στους επιβάτες της πτήσης.

Οσο περίμεναν στα καθίσματά τους, η αεροσυνοδός είχε πιάσει κουβέντα με μέλη μιας τζαζ μπάντας. Εκεί τους είπε πως θα ήθελε να τους φέρει τα μουσικά τους όργανα να παίξουν ένα κομμάτι.

Αν και αρχικά ήταν διστακτικοί (φοβόντουσαν πως ίσως εκνευρίσουν περισσότερο του επιβάτες παίζοντας πνευστά πάνω από τα κεφάλια τους) τελικά το έκαναν και το κλίμα άλλαξε άρδην.

Επέλεξαν το κομμάτι του Stevie Wonder «You Haven’t Done Nothin’» και όχι μόνο άλλαξαν τη διάθεση του κόσμου, αλλά ορισμένοι… σηκώθηκαν και χόρευαν.

Το περιστατικό έγινε στις 11 Αυγούστου και αμέσως έγινε viral.

Δείτε το βίντεο:

