Πυρκαγιές στην Ιβηρική: Και τρίτος θάνατος πυροσβέστη στην Πορτογαλία – Συνεχίζεται ο όλεθρος στην Ισπανία

O θάνατος και τρίτου πυροσβέστη ανακοινώθηκε στην Πορτογαλία, που για δεύτερη εβδομάδα βρίσκεται σε πύρινο εφιάλτη μαζί με την Ισπανία, η οποία επίσης θρηνεί τέσσερις νεκρούς, καθώς η Ιβηρική χερσόνησος διανύει την 11η ημέρα καύσωνα, με θερμοκρασίες που έφτασαν τους 45 βαθμούς Κελσίου.

Ο προηγούμενος θάνατος πυροσβέστη ανακοινώθηκε την Κυριακή σε τροχαίο ατύχημα που άφησε σοβαρά τραυματισμένους δύο συναδέλφους του. Πρώην δήμαρχος στην ανατολική πόλη Γκουάρντα πέθανε την Παρασκευή ενώ προσπαθούσε να σβήσει μια πυρκαγιά.

Περίπου 2.000 πυροσβέστες δίνουν μάχη σε όλη τη βόρεια και κεντρική Πορτογαλία, με περίπου τους μισούς να συγκεντρώνονται στην πόλη Αρμπανίλ.

Η Ισπανία έλαβε βοήθεια από την Ευρωπαίκή Ένωση με πυροσβεστικά αεροσκάφη από τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Σλοβακία και την Ολλανδία, ενώ η Πορτογαλία λαμβάνει αεροπορική υποστήριξη από τη Σουηδία και το Μαρόκο.

Ισπανία: 23 «ενεργές πυρκαγιές»

Οι πυρκαγιές μαίνονται στις βορειοδυτικές περιοχές της Γαλικίας, της Καστίλης και Λεόν και της Εξτρεμαδούρα.

«Είναι μια πολύ δύσκολη, πολύ περίπλοκη κατάσταση», δήλωσε η Ισπανίδα υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες στο TVE.η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο για εμπρησμό στη βόρεια επαρχία Ζαμόρα.

Το μέγεθος και η σοβαρότητα των πυρκαγιών και η ένταση του καπνού –ορατή από το διάστημα– δυσκόλευαν την «αεροπορική δράση»», πρόσθεσε.571 τετραγωνικά μίλια) στην Ισπανία φέτος, τη δεύτερη μεγαλύτερη έκταση από το 2006.

🔥#IncendiosForestales | Apoyamos al personal técnico de coordinación de #incendios en Degaña, en el límite entre #Asturias y #León.



🔭 El objetivo es evaluar los #incendios en el suroccidente de Asturias, su afectación a núcleos de población y las necesidades de actuación.… pic.twitter.com/gJtzxkIu5T August 19, 2025

Αξιωματούχοι στην Καστίλλη και Λεόν δήλωσαν ότι ένας πυροσβέστης πέθανε την Κυριακή το βράδυ όταν το υδροφόρο όχημα που οδηγούσε ανατράπηκε σε έναν απότομο δασικό δρόμο και κατέβηκε σε μια πλαγιά.

Δύο άλλοι εθελοντές πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στην Καστίλλη και Λεόν, ενώ ένας Ρουμάνος υπάλληλος σχολής ιππασίας βόρεια της Μαδρίτης έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να προστατεύσει άλογα από τη φωτιά.

