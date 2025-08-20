Ο Νετανιάχου προκαλεί την απομόνωση του Ισραήλ: Η κόντρα με Μακρόν και το κύμα διεθνούς καταδίκης του Τελ Αβίβ για τη Γάζα

Αν και η διεθνής κοινή γνώμη, μαζί με όλο και περισσότερες κυβερνήσεις σε Ευρώπη και αλλού καταδικάζουν τις πρακτικές εθνοκάθαρσης του Ισραήλ στη Γάζα, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου μοιάζει να μην καταλαβαίνει τις επιπτώσεις των ακραίων πολιτικών του.

Την ώρα μάλιστα που τα μέτωπα και οι συγκρούσεις με κυβερνήσεις και ηγέτες αυξάνουν, η ακροδεξιών επιρροών κυβέρνηση του Τελ Αβίβ ενέκρινε το πρωί της Τετάρτης το σχέδιο για κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων, με στόχο την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Αυτή η ενέργεια, όπως και η μέχρι τώρα δολοφονική αντιμετώπιση των Παλαιστινίων, με εξόντωση δεκάδων χιλιάδων αμάχων, ρίχνει κι άλλο λάδι στη φωτιά, οδηγώντας καστά τα φαινόμενα σε διεθνή κατακραυγή και απομόνωση του Ισραήλ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από την Τρίτη έχει οξυνθεί η κόντρα με το Παρίσι και τον Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Νετανιάχου κατηγορεί τον Μακρόν ότι υποδαυλίζει τον αντισημιτισμό στη Γαλλία και ότι οι δηλώσεις και οι ενέργειες του Γάλλου προέδρου, όπως η πρόταση της Γαλλίας να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο 2025, ενθαρρύνουν το μίσο κατά των Εβραίων στο γαλλικό. το Ο Νετανιάχου έφτασε στο σημείο να κατηγορήσει επίσης τον Γάλλο πρόεδρο ότι με τις θέσεις του στηρίζει τον Χαμάς και την τρομοκρατία σε βάρος του Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου έχει ζητήσει από τον Μακρόν να κάνει ενέργειες για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού μέχρι την εβραϊκή πρωτοχρονιά στις 23 Σεπτεμβρίου 2025.

Η γαλλική προεδρία έχει χαρακτηρίσει τις κατηγορίες Νετανιάχου ως «λανθασμένες» και «απαράδεκτες» και υποστηρίζει ότι η Δημοκρατία προστατεύει πάντα τους Εβραίους πολίτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύγκρουση αυτή ήρθε μετά από τηλεοπτική συνέντευξη του Μακρόν, όπου επικρίθηκε η ισραηλινή πολιτική στη Γάζα, με τον Μακρόν να χαρακτηρίσει τις ενέργειες του Ισραήλ «ντροπιαστικές».

Αυτές οι δηλώσεις προκάλεσαν την έντονη απάντηση του Νετανιάχου, ο οποίος έστειλε επιστολή στο Παρίσι, με τη Γαλλική προεδρία να δηλώνει ότι η κίνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν θα μείνει αναπάντητη.

Η καταδίκη από Αυστραλία και άλλες χώρες

Να σημειωθεί ότι μόλις προ ημερών η κυβέρνηση της Αυστραλίας αναγνώρισε επισήμως την Παλαιστίνη ως κράτος, χαρακτηρίζοντας το βήμα αυτό ως προσπάθεια «να σπάσει ο κύκλος βίας στη Μέση Ανατολή», υποστηρίζοντας τόσο την ασφάλεια του Ισραήλ όσο και την αυτοδιάθεση των Παλαιστινίων. Η κίνηση αυτή προκάλεσε τη δυσφορία του Τελ Αβίβ.

Η κυβέρνηση της Καμπέρας δεν επέτρεψε στον ακροδεξιό Ισραηλινό βουλευτή Σιμχα Ρόθμαν να εισέλθει στη χώρα, θεωρώντας ότι οι ομιλίες του σε ομοεθνείς του θα καλλιεργούσαν το μίσος.

Αντιδρώντας το Ισραήλ ακύρωσε τη βίζα για Αυστραλούς διπλωμάτες στους Παλαιστινιακούς θεσμούς. Η υπουργός Εξωτερικών Penny Wong καταδίκασε την αντίδραση του Ισραήλ ως «αδικαιολόγητη» και αντίθετη στην ειρηνευτική διαδικασία.

Νωρίτερα, στις 25 Ιουλίου, ο Αυστραλός πρωθυπουργός Αλμπανέζι σημείωσε ότι η κατάσταση στη Γάζα έχει ξεπεράσει τις χειρότερες προσδοκίες, κάλεσε το Ισραήλ να επιτρέπει άμεση πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας, να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και να απορρίψει σχέδια για μόνιμη εκτόπιση των Παλαιστινίων. Υποστήριξε σαφώς τη λύση των δύο κρατών, χωρίς ρητορεία ακραίων πλευρών.

Είναι ενδεικτικό επίσης ότι πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες και κυβερνήσεις έχουν καταδικάσει τον Νετανιάχου και τις πολιτικές του.

Ανάμεσα σε αυτές είναι οι κυβερνήσεις της Ισπανίας, της Ολλανδίας, της Δανίας, της Σουηδίας, της Ιρλανδίας, της Σλοβενίας, ακόμα και της Γερμανίας ή της Βρετανίας.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο μια ομάδα 28 χωρών, περιλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας και άλλων ευρωπαϊκών κρατών, απαίτησε τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Καταδίκασε τον ανεπαρκή διαμοιρασμό της βοήθειας, τον θάνατο αμάχων και προειδοποίησε για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Νέο σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης στη γυμναστική – Συνέλαβαν προπονητή ακαδημίας που ασελγούσε σε ανήλικες

Πόλεμος στην Ουκρανία: Γιατί ο Πούτιν δεν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, και ίσως να μην είναι ποτέ

Αμερικανός στρατηγός: Θα χρειαστούν χιλιάδες Ευρωπαίοι στρατιώτες για την ασφάλεια της Ουκρανίας – Τηλεδιάσκεψη των στρατιωτικών ηγετών του ΝΑΤΟ