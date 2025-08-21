search
Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Αίγιο–Κιάτο

21.08.2025 12:06
proastiakos

Αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Αίγιο – Κιάτο, ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Λυγιάς, το πρωί της Πέμπτης λόγω τεχνικού προβλήματος.

Το τρένο μετέφερε 26 επιβάτες οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train:

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σήμερα στις 10:43 ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Λυγιάς, λόγω τεχνικού προβλήματος, η αμαξοστοιχία 303, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Αίγιο–Κιάτο.

Οι 26 επιβάτες της αμαξοστοιχίας προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της Hellenic Train.

Επίσης, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 304 (Κιάτο–Αίγιο) και 305 (Αίγιο–Κιάτο) θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία.

Το προσωπικό της εταιρείας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των επιβατών.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόησή του».

