Άργος: Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας της Ασπασίας που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της στο κεφάλι το 2013

Πέρασαν 12 χρόνια από την ημέρα που ένα νεαρό κορίτσι, η Ασπασία Μπόγρη, δέχτηκε μία σφαίρα στο κεφάλι από τον ίδιο της τον πατέρα.

Δώδεκα χρόνια το κορίτσι αυτό κατάφερε να μείνει ζωντανό, ωστόσο δεν μπορεί να ζήσει τη ζωή που ονειρευόταν. Και η μητέρα της, η Σπυριδούλα Φατούρου κάθε χρόνο τέτοια ημέρα, θυμίζει τον γολγοθά που περνάει η κόρη της.

Στις 12 Αυγούστου του 2013, τυφλωμένος από ζήλεια ο εν διαστάσει σύζυγός της, πυροβολεί το ίδιο του το παιδί στο κεφάλι για να εκδικηθεί την μητέρα του επειδή συνέχισε τη ζωή της χωρίς αυτόν και στη συνέχεια βάζει τέλος στη ζωή του.

«Δώδεκα χρόνια παιδί μου… Μαμά, βοήθεια μαμά… Από τότε σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν…» γράφει στην ανάρτησή η μητέρα της Ασπασίας, με αφορμή το περιστατικό που συγκλόνισε τότε την ελληνική κοινωνία.

Ο πατέρας της την πυροβόλησε εξ επαφής μετά τη μεσημεριανή τους έξοδο για φαγητό, στην πλατεία Λαϊκής Αγοράς του Άργους. Στη συνέχεια πήγε σπίτι του και αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Μία ημέρα μετά κατέληξε στο Τζάνειο.

Ο Γιώργος Μπόγρης ήταν προμηθευτής τσιγάρων σε περίπτερα όμως λόγω της κρίσης δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Έμπλεξε με τοκογλύφους και τα προβλήματα μεγάλωσαν. Ηρθαν οι καβγάδες με την σύζυγό του, η οποία κάποια στιγμή αποφάσισε πως δεν πάει άλλο και έφυγε με την κόρη της από το σπίτι.

Ο εν διαστάσει σύζυγός της, την παρενοχλούσε καθημερινά, αλλά όταν είδε ότι είχε προχωρήσει τη ζωή της με άλλον άνδρα, θόλωσε. Εβλεπε ότι η πρώην σύζυγός του προχωρούσε τη ζωή του και αυτός πνιγόταν στα χρέη. Πήρε το όπλο και σύμφωνα με την τότε μαρτυρία της Σπυριδούλας, πριν πυροβολήσει την κόρη του, γύρισε και της είπε: «Κανονικά θα έπρεπε να σκοτώσω εσένα, αλλά επειδή θα ζήσεις, όσο ζήσεις, με το βάρος του θανάτου της θα είναι καλύτερα».

