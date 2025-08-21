Ήπειρος: 38 σχολεία δεν θα λειτουργήσουν λόγω έλλειψης μαθητών

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε 38 σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ήπειρο δεν θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι σε λίγες μέρες, καθώς αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας τους για την προσεχή σχολική χρονιά 2025-2026.
Συγκεκριμένα, 25 Νηπιαγωγεία και 13 Δημοτικά σχολεία και στους 4 νομούς της Περιφέρειας θα παραμείνουν κλειστά λόγω έλλειψης μαθητών, δεν συγκεντρώνουν δηλαδή τον επαρκή αριθμό μαθητών, ή δεν έχουν καθόλου μαθητές.
Η απόφαση πάρθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου, μετά από σχετικές εισηγήσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των τεσσάρων Νομών.
