Ήπειρος: 38 σχολεία δεν θα λειτουργήσουν λόγω έλλειψης μαθητών

Σε 38 σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ήπειρο δεν θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι σε λίγες μέρες, καθώς αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας τους για την προσεχή σχολική χρονιά 2025-2026.

Συγκεκριμένα, 25 Νηπιαγωγεία και 13 Δημοτικά σχολεία και στους 4 νομούς της Περιφέρειας θα παραμείνουν κλειστά λόγω έλλειψης μαθητών, δεν συγκεντρώνουν δηλαδή τον επαρκή αριθμό μαθητών, ή δεν έχουν καθόλου μαθητές.

Η απόφαση πάρθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου, μετά από σχετικές εισηγήσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των τεσσάρων Νομών.

