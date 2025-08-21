Άγιος Δημήτριος: 17χρονος επιτέθηκε σε γυναίκα και της έκλεψε την αλυσίδα από τον λαιμό

Συνελήφθη στον Άγιο Δημήτριο ένας 17χρονος που άρπαξε αλυσίδα από γυναίκα, με την αστυνομία να διαπιστώνει πως είναι γνώριμος των Αρχών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15 Αυγούστου, όταν ο ανήλικος επιτέθηκε σε γυναίκα και τράβηξε από τον λαιμό της την αλυσίδα που φορούσε.

Πολίτης που βρισκόταν στο σημείο τον καταδίωξε, ενώ στη συνέχεια επενέβη η ΕΛ.ΑΣ. και τον συνέλαβε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγη ώρα πριν το συμβάν ο 17χρονος είχε επιχειρήσει να διαρρήξει σπίτι στον Άλιμο.

Μάλιστα, δεν ήταν η πρώτη φορά που μπήκε στο συγκεκριμένο σπίτι, καθώς στο παρελθόν, μαζί με συνεργό του, είχε αφαιρέσει κοσμήματα αξίας 7.300 ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Φωτιά στο Πηγάδι Ηλείας: Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα – Έχουν καεί 20 στρέμματα

Eurostat: Θλιβερή πρωτιά για την Ελλάδα – 1 στους 5 Έλληνες δεν έλαβε την ιατρική περίθαλψη που χρειάστηκε το 2024

Μπαράζ επιχειρήσεων της αστυνομίας για ναρκωτικά και εκβιασμούς σε νησιά – Καταδρομικές και σε καταυλισμούς Ρομά στη Δυτική Αττική