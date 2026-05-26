ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 12:34
Μήνυμα Ασλανίδη προς Καρυστιανού και Κωνσταντοπούλου: Όλοι να είναι απλοί και ταπεινοί στο δικαστήριο

Σαφές μήνυμα προς τις δύο αρχηγούς κομμάτων (Ζωή Κωνσταντοπούλου και Μαρία Καρυστιανού) έστειλε, ενόψει επανέναρξης της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων του αδιανόητου σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ο Παύλος Ασλανίδης, είπε ότι «φροντίσαμε κάποιοι γονείς και συγγενείς αυτούς που παρεκτραπήκανε να τους βάλουμε στη θέση τους, δεν νομίζω να κάνουν τίποτα. Αυτοί που παρεκτράπηκαν ήταν κάποιοι νομικοί και κάποιοι που παρεσύραν κάποιους γονείς. Συστήσαμε στην κ. Κωνσταντοπούλου να μην ξανακάνει τέτοια πράγματα», προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «θα πρέπει να σκεφτούν οι δύο πολιτικοί αρχηγοί την συμπεριφορά τους στο δικαστήριο, εμείς θέλουμε να είναι όλοι απλοί και ταπεινοί».

Παντως, ο Π. Ασλανίδης άφησε αιχμές και για το υπουργείο Δικαιοσύνης, λέγοντας δηκτικά ότι «περιμένουμε να είναι λειτουργική αυτή η περιβόητη μεγαλύτερη αίθουσα των Βαλκανίων, αυτή η “μεζονέτα του Φλωρίδη” που ονομάστηκε αίθουσα δικαστηρίου».

Πολλά τα μηνύματα, πολλοί οι αποδέκτες, για να δούμε τι κατάλαβαν…

