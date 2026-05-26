Στα 30 χρόνια θέλει να πάει τα ισόβια ο Φλωρίδης

«Λάστιχο» φαίνεται ότι έχει γίνει η διάρκεια κατά την οποία κάποιος καταδικασθείς σε ισόβια θα παραμένει στη φυλακή.

Με αφορμή την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, είπε σήμερα ότι η διάρκεια αυτή θα μπορούσε να φθάνει τα 30 χρόνια κάθειρξης. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός σημείωσε ότι «υπάρχει η ευρωπαϊκή σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου που λέει ότι τα ισόβια δεν είναι εφ’ όρου ζωής και κάθε χώρα προσαρμόζει τα όρια. Εγώ με τον νέο Ποινικό Κώδικα τα πήγα στα 25 έτη από τα 20 που τα είχαν πάει επί ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεχομένως η πολιτεία να σκεφτεί ότι μπορεί να το πάει στα 30 έτη».

H στήλη δεν γνωρίζει αν ο υπουργός έχει δίκιο ή άδικο. Δεν μπορεί, ωστόσο, να μην σημειώσει ότι τέτοιου είδους συζητήσεις και αποφάσεις δεν πρέπει να λαμβάνονται συγκυριακά ή εν πάση περιπτώσει χωρίς σχετική διαβούλευση και μελέτη…

