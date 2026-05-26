Έρχεται (;) ανασχηματισμός

Με το συνέδριο της ΝΔ να έχει ολοκληρωθεί, τον ίδιο τον πρωθυπουργό να έχει κηρύξει την έναρξη της προεκλογικής περιόδου και τα νέα κόμματα να εμφανίζονται το ένα πίσω από το άλλο, στην κυβέρνηση έχει αρχίσει και πάλι να… σέρνεται μια συζήτηση περί ανασχηματισμού.

Οι πληροφορίες λένε ότι στην ουσία θα πρόκεται για μια… εκλογική αναδόμηση του κυβερνητικού σχήματος, υπό την έννοια ότι το Υπουργικό Συμβούλιο που θα προκύψει θα είναι αυτό που θα «πάει» μέχρι τις κάλπες – όποτε κι αν στηθούν.

Ωστόσο, όσοι φαντάζονται μεγαλειώδεις αλλαγές και τεράστιες ανακατατάξεις, μάλλον θα πρέπει να… ηρεμήσουν: αυτές οι κινήσεις δεν αρέσουν καθόλου στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει καταστήσει σαφές ότι προτιμά τις «σημειακές παρεμβάσεις» στο κυβερνητικό σχήμα.

Και, βέβαια, υπάρχουν και οι… κακές γλώσσες που λένε ότι ο πρωθυπουργός δεν είναι ιδιαίτερα ενθουσιώδης και με τον «πάγκο» που διαθέτει. Εν πάση περιπτώσει, οι προθέσεις του αναμένεται να φανούν το αμέσως επόμενο διάστημα.

