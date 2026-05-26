ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 12:34
26.05.2026 11:45

Νέρι Καστίγιο: Το συγκινητικό «ευχαριστώ» στον Παρασκευά Άντζα

Με μια συγκιντική ανάρτηση αποχαιρέτησε ο Νέρι Καστίγιο τον πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό Παρασκευά Άντζα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικιά 49 ετών μετά από μάχη με το ALS.

«Παιχταρά μου, φίλε μου, ευχαριστώ για όλα όσα με βοήθησες όταν ήμουν μικρός. Κάθε μέρα μου έλεγες “Nintendo, έλα εδώ”. Δεν θα σε ξεχάσουμε πότε, ήσουν μεγάλη παικτούρα», έγραψε στο «αντίο» του ο Καστίγιο.

