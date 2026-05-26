Ματούλα Ζαμάνη: «Υπήρξε πολιτική σκοπιμότητα» λέει για τις αντιδράσεις με την μπλούζα που έβγαλε σε συναυλία της (Videos)

Στις αντιδράσεις που προκάλεσε λίγους μήνες πριν, η κίνησή της να βγάλει την μπλούζα της σε συναυλία της ενώ βρισκόταν στη σκηνή, αναφέρθηκε η Ματούλα Ζαμάνη, κάνοντας λόγο για «πολιτική σκοπιμότητα», καθώς πρόκειται για μια πρακτική που -όπως τόνισε- επαναλαμβάνει εδώ και πέντε χρόνια.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», η τραγουδίστρια τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση δεν ένιωσε πως επηρεάστηκε ουσιαστικά από όσα ειπώθηκαν.

«Ήμουν σίγουρη γι’ αυτό που είμαι όταν βρέθηκα στο “μάτι” των απόψεων. Δεν πρόκειται να με ταρακουνήσει κάτι. Δεν με ζουρλαίνει καν αυτό. Από τη στιγμή που ξέρω ότι εγώ σαν Ματούλα έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και ξέρω ότι το μπλουζάκι μου το βγάζω 5 χρόνια και ξέρω ότι σε όλο αυτό υπήρξε πολιτική σκοπιμότητα… Δηλαδή είμαι έτσι όπως είμαι, αλλά ψάχνω τα πράγματα» είπε χαρακτηριστικά.

«Να με ταρακουνήσει τι; Έχω πάει στη μάνα μου και φεύγω να πάρω κάτι πράγματα και βαράει το τηλέφωνό μου συνέχεια και λέω “έλα Παναγία μου”. Άγνωστα δεν σηκώνω γιατί γίνεται της μουρλής. Το σηκώνω, γιατί χτυπούσε συνέχεια και λέω “ναι;” και μου λένε “γεια σας κυρία Ζαμάνη, τι έχετε να δηλώσετε για αυτό που έχει γίνει;”. Και λέω “τι έχει γίνει;”. Μου απαντούν, “α, δεν έχετε δει;”. Λέω “μισό λεπτάκι να μπω να δω και ξανά μιλάμε σε δυο λεπτά”» πρόσθεσε, εκφράζοντας την απορία της για το γεγονός ότι το στιγμιότυπο αναδείχτηκε αρκετές ημέρες μετά τη συναυλία.

«Από μία εκπομπή ήταν και μετά κάθομαι και λέω “τι κάνουν ρε οι άνθρωποι;”. Συναυλία 25 μέρες πριν από όταν το έβγαλαν. Το κάνεις που το κάνεις, κάν’ το λίγο πιο περιποιημένα» είπε με χιούμορ.

Διαβάστε επίσης:

Δώρα Χρυσικού για Γωγώ Μαστροκώστα: «Πονάω σαν να έχασα μια αδερφή» (Video)

Ράσελ Κρόου: Εκνευρισμένος με θαυμαστές του έξω από ξενοδοχείο – «Μη με σπρώχνετε, αλλιώς φεύγω» (Video)

Τραϊάνα Ανανία: «Εγώ βλέπω οράματα και θα ασχοληθώ με αυτά που γράφουν για μένα στα social media;» (Video)



