Δώρα Χρυσικού για Γωγώ Μαστροκώστα: «Πονάω σαν να έχασα μια αδερφή» (Video)

Το δικό της αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα θέλησε να πει η Δώρα Χρυσικού, η οποία μέσα από μια ανάρτησή της στα social media εξέφρασε την οδύνη της για τον θάνατό της.

Αναφερόμενη στη δική της περιπέτεια με τον καρκίνο, η ηθοποιός τόνισε ότι η νόσος αυτή «κλέβει» την ανεμελιά, καθώς κανείς δεν θα σου πει -όπως σημειώνει- «είσαι εντελώς καλά», αλλά «πας καλά, είμαστε αισιόδοξοι».

«Το να πεθαίνει ένας νέος ανθρωπος είναι πληγή. Για όσες όμως γυναίκες, έχουμε περάσει το κατώφλι του καρκίνου, το να πεθαίνει μια γυναίκα από καρκίνο, είναι ένα χτύπημα που μας πονάει διπλά. Γιατί ξέρουμε καλά πως η νόσος αν κάτι μας στέρησε είναι την ανεμελιά, γίναμε ανεπιστρεπτί «υποψιασμένες», ότι μας έβαλε για πάντα σε μια συνθήκη μόνιμης αγωνίας, ακόμα και εμάς που φαίνεται ότι έχουμε μια καλή πρόγνωση. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις με την αρρώστια. Ακόμα και οι γιατροί δεν θα σου πουν ποτέ “είσαι εντελώς καλά”. Γιατί στον καρκίνο το “εντελώς και για πάντα” δεν υφίστανται ως λέξεις. Σου λένε “πας καλά και είμαστε αισιόδοξοι”, αφήνοντας ένα παραθυράκι ανοιχτό, που σε βάζει σε αυτή την κατάσταση της άνω τελείας. Δεν υπάρχει κλείσιμο. Υπάρχει παύση. Για όσο. Γιατί ο χρόνος με τον καρκίνο αίφνης αποκτά άλλη διάσταση, διαστέλλεται και συστέλλεται παράλογα. Δεν είναι γραμμικός. Άλλοτε παγώνει και άλλοτε κυλά σαν ρυάκι. Και ποτέ δεν φτάνει. Μετά από μια διάγνωση καρκίνου τον κυνηγάς για πάντα. Τρέχεις από πίσω του και προσπαθείς να τον μεγαλώσεις, να τον φαρδύνεις για να προλάβεις. Και το ρήμα “προλαβαίνω” γίνεται μέρος της καθημερινότητας σου» αναφέρει στην ανάρτησή της.

«Η Γωγώ Μαστροκώστα αντιμετώπισε την ασθένεια με δύναμη και στωικότητα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς γίνεται. Είναι μονόδρομος μάλλον αυτό. Και την πάλεψε μέσα στην αγάπη, την αφοσίωση και την φροντίδα των δικών της ανθρώπων και αυτό είναι βάλσαμο και όχι πάντα αυτονόητο. Την αντιμετώπισε όμως και με εξωστρέφεια. Μίλησε γι’ αυτήν ανοιχτά θέλοντας να ενδυναμώσει και να βοηθήσει άλλες γυναίκες. Μοιράστηκε τις προκλήσεις της νόσου, και μίλησε για την αξία της πρόληψης, περνώντας από το προσωπικό στο συλλογικό. Στάθηκε τρυφερή και θαρραλέα. Σήμερα πονάω σαν να έχασα μια αδερφή, γιατί γνωρίζω την τυχαιότητα ότι εγώ ζω. Σήμερα είναι μια άσχημη μέρα. Συλλυπητήρια στους οικείους της. Μακάρι το μοίρασμα αυτής της εμπειρίας να βοηθήσει άλλες γυναίκες να προλάβουν, να μην αμελούν τις εξετάσεις τους. Και να σωθούν. Γωγώ σ’ ευχαριστούμε» πρόσθεσε.

Η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε την τελευταία της πνοή τη Δευτέρα (25/5) σε ηλικία 55 ετών, ενώ νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού». Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Τετάρτη 27/5, στις 12:00 στο Ελληνικό, ενώ η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας.

