21.08.2025 09:20

Ευρυτανία: Νεκρός 56χρονος – Τραυματίστηκε θανάσιμα στην προσπάθειά του να ποτίσει τα χωράφια με νερό από το ποτάμι

Ένας 56χρονος άνδρας, έχασε τη ζωή του αργά το βράδυ της Τετάρτης στο Κάτω Ραπτόπουλο Ευρυτανίας.

Σύμφωνα με τα evrytanika.gr, ο 56χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, όταν στην προσπάθειά του να μετακινήσει σωλήνες νερού απο το ποτάμι της περιοχής Κάτω Ραπτόπουλο προκειμένου να ποτίσει τα χωράφια, γλίστρησε στις πέτρες και χτύπησε στο κεφάλι.

Τον άτυχο άνδρα, ο οποίος καταγόταν από την περιοχή αλλά εργαζόταν στον Δήμο Περιστερίου, βρήκε νεκρό η αδελφή του λίγη ώρα αργότερα.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική αλλά και το ΕΚΑΒ.

