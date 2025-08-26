search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 16:59
ΕΛΛΑΔΑ

26.08.2025 16:01

Ψαρόπουλος για Τέμπη: Ολοκληρώνεται η ανάκριση – Νέο αίτημα πραγματογνωμοσύνης

26.08.2025 16:01
tempi fotia

Η ανάκριση για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών αναμένεται να ολοκληρωθεί τις προσεχείς εβδομάδες, όπως εκτίμησε ο δικηγόρος και πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος.

Ο κ. Ψαρόπουλος, βρέθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας και ειδικότερα γραφείο του ανακριτή κ. Σωτήρη Μπακαΐμη, από τον οποίο ενημερώθηκε για την πορεία της ανάκρισης, ενώ κατέθεσε και σχετικό αίτημα για αυτοψία- εξέταση των εναλλακτών των μηχανών των αμαξοστοιχιών στο σημείο που βρίσκονται φυλαγμένα, σε μια προσπάθεια πλήρους εξακρίβωσης των αιτιών που προκάλεσαν την πυρόσφαιρα.

Ο κ. Ψαρόπουλος, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση του με τον ανακριτή εξέφρασε την εκτίμηση ότι η ανάκριση ενδέχεται να ολοκληρωθεί εντός Σεπτεμβρίου και πιθανότατα ασχέτως με την έκβαση εξέτασης της υπόθεσης που αφορά τον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κ. Καραμανλή από το Δικαστικό Συμβούλιο.

