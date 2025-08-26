search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 16:02
26.08.2025 14:46

Οδηγός ταξί συνελήφθη γιατί χρέωσε 110 ευρώ τουρίστες στη διαδρομή Αεροδρόμιο–Πειραιάς

26.08.2025 14:46
Για είσπραξη κομίστρου άνω του διπλασίου τού προβλεπόμενου συνελήφθη 54χρονος ημεδαπός οδηγός ταξί.

Ο οδηγός, το μεσημέρι της 21ης Αυγούστου 2025, μετέφερε επιβάτιδα από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στο λιμάνι του Πειραιά, χρεώνοντάς της 110 ευρώ, ποσό που υπερέβαινε κατά πολύ τη νόμιμη ταρίφα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 54χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το μεσημέρι της 22ας Αυγούστου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αερολιμένα, καθώς αναζητούνταν στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Η δικογραφία σε βάρος του σχηματίστηκε από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιά και ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

