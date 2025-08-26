search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 14:33
26.08.2025 13:05

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

26.08.2025 13:05
Ο Σάκης Λυγγερίδης, ο πατέρας του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη που σκοτώθηκε από φωτοβολίδα που του πέταξαν οπαδοί του Ολυμπιακού στου Ρέντη, ξέσπασε κατά πάντων.

Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης στην πρεμιέρα της Super League, αναρτήθηκε πανό με την φράση «Λευτεριά στα αδέλφια μας», το οποίο αναφέρεται στους κατηγορούμενους για τον θάνατο του αστυνομικού.

Ο Σ. Λυγγερίδης δεν έκρυψε την οργή του και ζητά εξηγήσεις τόσο από την ΠΑΕ, όσο και από την ομοσπονδία, τη Λίγκα, αλλά και την Πολιτεία, για το πώς αναρτήθηκε αυτό, σε παιχνίδι μάλιστα που ήταν κεκλεισμένων των θυρών.

«Χθες, σε αγώνα κεκλεισμένων των θυρών στο «Γ. Καραϊσκάκης», εμφανίστηκε ξανά το ίδιο πανό που έγραφε:

«ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΑΣ».

Δεν υπήρχαν φίλαθλοι στις εξέδρες.

– Ποιος το τοποθέτησε;

– Με ποιανού ανοχή και εντολή; 

– Ποιος έχει την πλήρη ευθύνη για τον χώρο;

Το γεγονός μιλάει από μόνο του.

ΝΤΡΟΠΗ!

Αναμένουμε απαντήσεις από ΠΑΕ Ολυμπιακός, Super League, ΕΠΟ και Πολιτεία» αναφέρει ο Σάκης Λυγγερίδης.

ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 14:32
