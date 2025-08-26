search
26.08.2025 14:09

ΕΟΦ: «Καμπανάκι» για σκεύασμα για την αντιμετώπιση στυτικής δυσλειτουργίας

26.08.2025 14:09
EOF_new

Την προσοχή των καταναλωτών για τη χρήση προϊόντος για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας εφιστά με ανακοίνωσή του ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Ο οργανισμός επισημαίνει ότι το προϊόν «DIBLONG GINSENG BONBONS FAST & LANG LASTING EFFECT», περιέχει την ουσία σιλδεναφίλη χωρίς σχετική αναφορά στην επισήμανσή τους. Η συγκεκριμένη ουσία είναι ευρέως γνωστή από τα συνταγογραφούμενα φάρμακα που προορίζονται για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας και, όπως προειδοποιεί ο ΕΟΦ, «η ανεξέλεγκτη χρήση της μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες για τον χρήστη πόσο μάλλον από χρήση σκευασμάτων παράνομης παραγωγής».

Αναλυτικά, ο ΕΟΦ ανέφερε ότι «εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στη διακίνηση του προϊόντος DIBLONG GINSENG BONBONS FAST & LANG LASTING EFFECT, που προωθείται για την ενίσχυση της ανδρικής σεξουαλικής δραστηριότητας καθώς περιέχει τη δραστική ουσία σιλδεναφίλη χωρίς σχετική αναφορά στην επισήμανσή τους, όπως προέκυψε από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών της Γερμανίας.

Η δραστική ουσία σιλδεναφίλη έχει γίνει γνωστή επειδή περιέχεται σε εγκεκριμένα συνταγογραφούμενα φάρμακα που προορίζονται για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας. Ωστόσο, η ανεξέλεγκτη χρήση της μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες για τον χρήστη πόσο μάλλον από χρήση σκευασμάτων παράνομης παραγωγής.

Παρακαλούνται οι καταναλωτές να μην χρησιμοποιήσουν τα συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ σε περίπτωση που έρθουν στην κατοχή τους. Εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών στις αγορές προϊόντων αρμοδιότητας του ΕΟΦ μέσω διαδικτύου καθώς η χρήση αυτών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία τους».

1 / 3