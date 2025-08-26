Προσωπικός Αριθμός: Δόθηκε παράταση ως τις 5 Νοεμβρίου

Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου οι πολίτες μπορούν να εκδίδουν τον Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ) τους.

Η παράταση δίνεται προκειμένου οι πολίτες να έχουν τη μέγιστη χρονική δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του Προσωπικού Αριθμού, όπως προβλέπεται άλλωστε και από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα.

Η απόκτηση του Προσωπικού Αριθμού γίνεται είτε μέσω της εφαρμογής myInfo στο pa.gov.gr, είτε μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών.

Μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί 1.175.800 Προσωπικοί Αριθμοί. Οι 85.880 εκδόθηκαν μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών, ποσοστό που αντιστοιχεί μόλις στο 7,5% του συνόλου και καταδεικνύει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών επιλέγει τις ψηφιακές υπηρεσίες. Ήδη 270.140 νέες ταυτότητες αναγράφουν τον ΠΑ.

Η αναγραφή του Προσωπικού Αριθμού είναι υποχρεωτική για την έκδοση νέας ταυτότητας και πρέπει να προηγείται του ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα, προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος για τους πολίτες.

