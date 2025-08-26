search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 15:25
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.08.2025 14:53

Αλόννησος: Μηχανική βλάβη στο «Σούπερ Σταρ» – Προσωρινή απαγόρευση απόπλου

26.08.2025 14:53
demeno-ploio_2608_1920-1080_new

Προσωρινή απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Σούπερ Σταρ» στο λιμάνι της Αλοννήσου, λόγω μηχανικής βλάβης που διαπιστώθηκε πριν τον προγραμματισμένο απόπλου του.

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει δρομολόγιο από την Αλόννησο προς Σκόπελο, Σκιάθο και Βόλο, μεταφέροντας 229 επιβάτες, 35 Ι.Χ. οχήματα, 5 φορτηγά και 7 δίκυκλα.

Σύμφωνα με το Λιμεναρχείο, οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της εταιρείας.

Διαβάστε επίσης:

Προσωπικός Αριθμός: Δόθηκε παράταση ως τις 5 Νοεμβρίου

ΕΟΦ: «Καμπανάκι» για σκεύασμα για την αντιμετώπιση στυτικής δυσλειτουργίας

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gaza_smoke_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ δεν θέλει ειρήνη – Δεν έχει απαντήσει στην πρόταση του Κατάρ για εκεχειρία

gaza_tank
ΚΟΣΜΟΣ

Με ανοιχτή επιστολή ανώτεροι διπλωμάτες της ΕΕ ζητούν επείγουσα δράση για τη Γάζα

marinakis 6540- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα επίθεση Μαρινάκη στον Τσίπρα: Επί διακυβέρνησής του «όλοι φτωχοποιήθηκαν»

famellos_2608_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Ο Τσίπρας είναι βουλευτής και πολιτικό κεφάλαιο του ΣΥΡΙΖΑ – Γιατί ο Μητσοτάκης δεν αξιοποιεί την πρόταση της Κομισιόν για μείωση του ΦΠΑ; (video)

demeno-ploio_2608_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Μηχανική βλάβη στο «Σούπερ Σταρ» – Προσωρινή απαγόρευση απόπλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

atairiastoi_new
MEDIA

Πρεμιέρα για τους Αταίριαστους - «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου... λεφτά» (video)

marinakis doukas benos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα δύο καυτά ερωτήματα των γκάλοπ, μία ατυχής επίθεση στον Μαρινάκη, το… ΕΑΜ του Δούκα, ο γαλαζοπράσινος Μπένος και ο χορός των σκανδάλων

tsipras_mistotakis_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Χαμηλή πτήση για τη ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ - Εύρημα-έκπληξη για το δίδυμο Μητσοτάκη - Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 15:25
gaza_smoke_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ δεν θέλει ειρήνη – Δεν έχει απαντήσει στην πρόταση του Κατάρ για εκεχειρία

gaza_tank
ΚΟΣΜΟΣ

Με ανοιχτή επιστολή ανώτεροι διπλωμάτες της ΕΕ ζητούν επείγουσα δράση για τη Γάζα

marinakis 6540- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα επίθεση Μαρινάκη στον Τσίπρα: Επί διακυβέρνησής του «όλοι φτωχοποιήθηκαν»

1 / 3