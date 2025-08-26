Σίκινος: Λιμενικοί προσπαθούν να σταματήσουν τους «απονεριστές» που βουτούν πίσω από το πλοίο (video)

Το έθιμο της βουτιάς πίσω από τα πλοία που φεύγουν καλά κρατεί στη Σίκινο, με τους λεγόμενους «απονεριστές» να λένε με αυτό τον τρόπο το δικό τους «αντίο» στους καλοκαιρινούς επισκέπτες του νησιού.

Ωστόσο, φέτος το έθιμο πήρε μία… διαφορετική τροπή σε έναν απόπλου, καθώς λιμενικοί προσπάθησαν να σταματήσουν τον κόσμο από το να βουτήξει στα απόνερα, λόγω της επικινδυνότητας.

Όπως φάινεται και από το βίντεο που ακολουθεί, οι άνθρωποι του Λιμενικού δεν κατάφεραν και πολλά…

