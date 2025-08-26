search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 19:10
ΕΛΛΑΔΑ

26.08.2025 17:12

Σίκινος: Λιμενικοί προσπαθούν να σταματήσουν τους «απονεριστές» που βουτούν πίσω από το πλοίο (video)

26.08.2025 17:12
sikinos_2608_1920-1080_new

Το έθιμο της βουτιάς πίσω από τα πλοία που φεύγουν καλά κρατεί στη Σίκινο, με τους λεγόμενους «απονεριστές» να λένε με αυτό τον τρόπο το δικό τους «αντίο» στους καλοκαιρινούς επισκέπτες του νησιού.

Ωστόσο, φέτος το έθιμο πήρε μία… διαφορετική τροπή σε έναν απόπλου, καθώς λιμενικοί προσπάθησαν να σταματήσουν τον κόσμο από το να βουτήξει στα απόνερα, λόγω της επικινδυνότητας.

Όπως φάινεται και από το βίντεο που ακολουθεί, οι άνθρωποι του Λιμενικού δεν κατάφεραν και πολλά…

@fotis_ang Απονεριστες στην Σίκινο #aponeristas #sikinos #apoplous#greekislands#tik_tok ♬ Chariots Of Fire (Original) – The Flame

Αλόννησος: Το «SpeedRunner Jet» αντικαθιστά το «Σούπερ Σταρ» μετά τη μηχανική βλάβη που παρουσίασε

Φωτιά τώρα στην Κάντζα – Δίπλα στην Αττική Οδό, ειδοποίηση από το 112

Ψαρόπουλος για Τέμπη: Ολοκληρώνεται η ανάκριση – Νέο αίτημα πραγματογνωμοσύνης

mia-nixta-mono_2608_1920-1080_new
MEDIA

MEGA: Σε διαδικασία παραγωγής επεισοδίων η νέα κοινωνικοδραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» – Οι αναρτήσεις των πρωταγωνιστών

israil diadiloseis
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ «φλέγεται» – Οδοφράγματα και φωτιές στις μεγάλες διαδηλώσεις κατά Νετανιάχου

xalkias-new
LIFESTYLE

Τάσος Χαλκιάς για Πέτρο Φιλιππίδη: «Έχει πληγεί από την κοινωνία, έχει πάθει κακό»

bayrou 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σε πολιτική δίνη η Γαλλία: Μια ανάσα από την κατάρρευση η κυβέρνηση Μπαϊρού – «Mατώνουν» οι αγορές, oι εκβιασμοί για «χάος ή ευθύνη» και «επιδρομή» του ΔΝΤ

unnamed
ADVERTORIAL

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Ο Δημήτρης Κουρέτας καλεί το ΥΠΑΑΤ να υιοθετήσει το μοντέλο του μοριακού ελέγχου στο σάλιο

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

atairiastoi_new
MEDIA

Πρεμιέρα για τους Αταίριαστους - «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου... λεφτά» (video)

marinakis doukas benos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα δύο καυτά ερωτήματα των γκάλοπ, μία ατυχής επίθεση στον Μαρινάκη, το… ΕΑΜ του Δούκα, ο γαλαζοπράσινος Μπένος και ο χορός των σκανδάλων

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

