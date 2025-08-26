Σίκινος: Λιμενικοί προσπαθούν να σταματήσουν τους «απονεριστές» που βουτούν πίσω από το πλοίο (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το έθιμο της βουτιάς πίσω από τα πλοία που φεύγουν καλά κρατεί στη Σίκινο, με τους λεγόμενους «απονεριστές» να λένε με αυτό τον τρόπο το δικό τους «αντίο» στους καλοκαιρινούς επισκέπτες του νησιού.
Ωστόσο, φέτος το έθιμο πήρε μία… διαφορετική τροπή σε έναν απόπλου, καθώς λιμενικοί προσπάθησαν να σταματήσουν τον κόσμο από το να βουτήξει στα απόνερα, λόγω της επικινδυνότητας.
Όπως φάινεται και από το βίντεο που ακολουθεί, οι άνθρωποι του Λιμενικού δεν κατάφεραν και πολλά…
@fotis_ang Απονεριστες στην Σίκινο #aponeristas #sikinos #apoplous#greekislands#tik_tok ♬ Chariots Of Fire (Original) – The Flame
Διαβάστε επίσης:
Αλόννησος: Το «SpeedRunner Jet» αντικαθιστά το «Σούπερ Σταρ» μετά τη μηχανική βλάβη που παρουσίασε
Φωτιά τώρα στην Κάντζα – Δίπλα στην Αττική Οδό, ειδοποίηση από το 112
Ψαρόπουλος για Τέμπη: Ολοκληρώνεται η ανάκριση – Νέο αίτημα πραγματογνωμοσύνης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.