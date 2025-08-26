Αλόννησος: Το «SpeedRunner Jet» αντικαθιστά το «Σούπερ Σταρ» μετά τη μηχανική βλάβη που παρουσίασε

Το ταχύπλοο «SpeedRunner Jet» δρομολογήθηκε άμεσα από την πλοιοκτήτρια εταιρεία για να εκτελέσει το υπόλοιπο σκέλος του προγραμματισμένου ταξιδιού Αλόννησος– Σκόπελος- Σκιάθος- Βόλος, μετά τη μηχανική βλάβη που παρουσίασε το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Σούπερ Σταρ» στο λιμάνι της Αλοννήσου.

Η βλάβη οδήγησε τις λιμενικές αρχές στην επιβολή προσωρινής απαγόρευσης απόπλου. Το «Σούπερ Σταρ» επρόκειτο να μεταφέρει 229 επιβάτες, 35 Ι.Χ. οχήματα, 5 φορτηγά και 7 δίκυκλα.

