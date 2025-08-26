search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

26.08.2025

Αλόννησος: Το «SpeedRunner Jet» αντικαθιστά το «Σούπερ Σταρ» μετά τη μηχανική βλάβη που παρουσίασε

26.08.2025 17:03
Το ταχύπλοο «SpeedRunner Jet» δρομολογήθηκε άμεσα από την πλοιοκτήτρια εταιρεία για να εκτελέσει το υπόλοιπο σκέλος του προγραμματισμένου ταξιδιού Αλόννησος– Σκόπελος- Σκιάθος- Βόλος, μετά τη μηχανική βλάβη που παρουσίασε το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Σούπερ Σταρ» στο λιμάνι της Αλοννήσου.

Η βλάβη οδήγησε τις λιμενικές αρχές στην επιβολή προσωρινής απαγόρευσης απόπλου. Το «Σούπερ Σταρ» επρόκειτο να μεταφέρει 229 επιβάτες, 35 Ι.Χ. οχήματα, 5 φορτηγά και 7 δίκυκλα.

