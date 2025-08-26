search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 18:53
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.08.2025 16:36

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κάντζα – Τα εναέρια την «πρόλαβαν» πριν επεκταθεί

26.08.2025 16:36
pirosvestiki_2106_1460-820_new
Φωτογραφία αρχείου

Πολύ καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αγίας Μαρίνας στην Κάντζα Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:00 σε παράδρομο της Αττικής Οδού και κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες στη συνέχεια ενισχύθηκαν σημαντικά. Επιχείρησαν 167 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 48 οχήματα και εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή υπήρξε, επίσης, από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.

Εξαιτίας της κατάστασης, διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Παλαιοπαναγιάς από το ύψος της οδού Ανοίξεως και στη συμβολή της λεωφόρου με τον παράδρομο της Αττικής Οδού, ενώ εκδόθηκε και προληπτικό μήνυμα για ετοιμότητα, μέσω του 112.

Διαβάστε επίσης:

Ψαρόπουλος για Τέμπη: Ολοκληρώνεται η ανάκριση – Νέο αίτημα πραγματογνωμοσύνης

Δίκη για Novartis: «Η εταιρία ήταν “κράτος εν κράτει” και χρημάτιζε για να επιτευχθούν οι στόχοι της» λέει η «Αικατερίνη Κελέση»

Αλόννησος: Μηχανική βλάβη στο «Σούπερ Σταρ» – Προσωρινή απαγόρευση απόπλου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mia-nixta-mono_2608_1920-1080_new
MEDIA

MEGA: Σε διαδικασία παραγωγής επεισοδίων η νέα κοινωνικοδραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» – Οι αναρτήσεις των πρωταγωνιστών

israil diadiloseis
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ «φλέγεται» – Οδοφράγματα και φωτιές στις μεγάλες διαδηλώσεις κατά Νετανιάχου

xalkias-new
LIFESTYLE

Τάσος Χαλκιάς για Πέτρο Φιλιππίδη: «Έχει πληγεί από την κοινωνία, έχει πάθει κακό»

bayrou 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σε πολιτική δίνη η Γαλλία: Μια ανάσα από την κατάρρευση η κυβέρνηση Μπαϊρού – «Mατώνουν» οι αγορές, oι εκβιασμοί για «χάος ή ευθύνη» και «επιδρομή» του ΔΝΤ

unnamed
ADVERTORIAL

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Ο Δημήτρης Κουρέτας καλεί το ΥΠΑΑΤ να υιοθετήσει το μοντέλο του μοριακού ελέγχου στο σάλιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

atairiastoi_new
MEDIA

Πρεμιέρα για τους Αταίριαστους - «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου... λεφτά» (video)

marinakis doukas benos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα δύο καυτά ερωτήματα των γκάλοπ, μία ατυχής επίθεση στον Μαρινάκη, το… ΕΑΜ του Δούκα, ο γαλαζοπράσινος Μπένος και ο χορός των σκανδάλων

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 18:53
mia-nixta-mono_2608_1920-1080_new
MEDIA

MEGA: Σε διαδικασία παραγωγής επεισοδίων η νέα κοινωνικοδραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» – Οι αναρτήσεις των πρωταγωνιστών

israil diadiloseis
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ «φλέγεται» – Οδοφράγματα και φωτιές στις μεγάλες διαδηλώσεις κατά Νετανιάχου

xalkias-new
LIFESTYLE

Τάσος Χαλκιάς για Πέτρο Φιλιππίδη: «Έχει πληγεί από την κοινωνία, έχει πάθει κακό»

1 / 3