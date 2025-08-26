Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κάντζα – Τα εναέρια την «πρόλαβαν» πριν επεκταθεί

Πολύ καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αγίας Μαρίνας στην Κάντζα Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:00 σε παράδρομο της Αττικής Οδού και κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες στη συνέχεια ενισχύθηκαν σημαντικά. Επιχείρησαν 167 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 48 οχήματα και εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή υπήρξε, επίσης, από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.

Εξαιτίας της κατάστασης, διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Παλαιοπαναγιάς από το ύψος της οδού Ανοίξεως και στη συμβολή της λεωφόρου με τον παράδρομο της Αττικής Οδού, ενώ εκδόθηκε και προληπτικό μήνυμα για ετοιμότητα, μέσω του 112.



⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παλαιοπαναγιά #Παιανίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής #Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 26, 2025

