26.08.2025 17:48

Αγρίνιο: Σε σοκ η κοινωνία από την αυτοκτονία της 45χρονης – Το σημείωμα και η άκαρπη προσπάθεια να αποτραπεί το μοιραίο

26.08.2025 17:48
Το δράμα με την αυτοκτονία 45χρονης γυναίκας στο Αγρίνιο το βράδυ της Δευτέρας ξετυλίγει η αστυνομία.

Πληροφορίες από τοπικά μέσα αναφέρουν πως η γυναίκα άφησε σημείωμα πριν δώσει με τραγικό τρόπο τέλος στη ζωή της, πέφτοντας από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου επί της οδού 14ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της πόλης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σημείωμα η αυτόχειρας φέρεται να επέρριπτε ευθύνες στον εαυτό της για τη στάση της σε θέματα της προσωπικής ζωής της έδειχνε απογοητευμένη από την τροπή που αυτή είχε πάρει. Πριν από μερικούς μήνες η 45χρονη είχε χωρίσει και από τον γάμο της, είχε αποκτήσει ένα αγόρι.

Πριν δύο μήνες περίπου, είχε ανοίξει εμπορικό κατάστημα στο Αγρίνιο, ενώ αντίστοιχο κατάστημα διατηρούσε και στην Ιτέα, όπου διέμενε μόνιμα , μέχρι πρόσφατα.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις στην αστυνομία και αυτόπτες μάρτυρες, η γυναίκα ήταν αποφασισμένη να αυτοκτονήσει και παρά τις δραματικές εκκλήσεις από τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί να μην προβεί στην απονενοημένη πράξη, εκείνη έκανε το μοιραίο άλμα στο κενό.

Στη θέα των πυροσβεστών, που έσπευσαν στο σημείο και επιχειρούσαν να φουσκώσουν ειδικό στρώμα με χρήση φιαλών, περπάτησε στο εξωτερικό μέρος του μπαλκονιού ώστε να τους αποφύγει κι έπεσε χάνοντας τη ζωή της.

Αλγεινή εντύπωση έκανε πάντως η έλλειψη αντανακλαστικών από το δήμο και τις αρχές, που δεν ενημέρωσαν τον κόσμο και δεν ενημέρωσαν τους αρμόδιους, ώστε να σταματήσει ένα φεστιβάλ που γινόταν εκείνο το βράδυ λίγες δεκάδες μέτρα πιο κάτω. Με αποτέλεσμα, ακριβώς την ώρα που μία γυναίκα έχανε τη ζωή της με τόσο τραγικό τρόπο, να συνεχίζονται τα πανηγύρια σε μία πόλη που είχε μείνει σοκαρισμένη.

1 / 3