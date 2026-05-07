ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 19:21
07.05.2026 19:12

«Η Τέχνη του Αυτοσχεδιασμού: Ένα ταξίδι στα Blues» με τον Γιώργο Κοντραφούρη

Ο κορυφαίος jazz πιανίστας μυεί τα παιδιά στον κόσμο του ρυθμού και της ελευθερίας στη Σχολή Ματέϋ.

Ο επιτυχημένος κύκλος «Όταν οι καλλιτέχνες συναντούν τα παιδιά» ολοκληρώνεται το Σάββατο 23 Μαΐου (12:00) στη Σχολή Χορού Ματέϋ, με μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση. Προσκεκλημένος είναι ο διεθνούς φήμης πιανίστας και παιδαγωγός Γιώργος Κοντραφούρης, σε μια συνδιοργάνωση με τον φορέα Jazz Democracy (NPO).

Στο εργαστήριο «Ένα βιωματικό ταξίδι στα Blues», τα παιδιά (7-12 ετών) ανακαλύπτουν τη μουσική παράδοση που αποτελεί την «καρδιά» της Jazz και τη ρίζα της Rock. Υπό τον συντονισμό της Έλενας Μιχαήλου και με τη συμμετοχή του σαξοφωνίστα Δημήτρη Βασιλάκη, ο ρυθμός μετουσιώνεται σε κίνηση μέσα από την προσέγγιση Orff Schulwerk.

Μέσα από το παιχνίδι της «ερώτησης και απάντησης» (Call and Response), οι συμμετέχοντες πειραματίζονται, δημιουργούν τα δικά τους μουσικά μοτίβα (riffs) και βιώνουν την απόλυτη ελευθερία του αυτοσχεδιασμού. Σε ένα περιβάλλον ομαδικότητας και χαράς, η μουσική γίνεται το όχημα για να εκφράσουν τα παιδιά τα δικά τους συναισθήματα και να ανακαλύψουν τη δική τους «φωνή».

Πληροφορίες:

  • Πότε: Σάββατο 23 Μαΐου 2026, 16:00 (Διάρκεια: 120’)
  • Πού: Σχολή Χορού Ματέϋ, Πορφυρίωνος 1, Μαρούσι
  • Ηλικίες: Παιδιά 7-12 ετών
  • Συνδιοργάνωση: Σχολή Χορού Ματέϋ & Jazz Democracy (NPO)
  • Συμμετέχουν: Γιώργος Κοντραφούρης, Δημήτρης Βασιλάκης, Έλενα Μιχαήλου
  • Κρατήσεις: 210 6106450 & 6946493329 | [email protected]
  • Online Δήλωση: https://forms.gle/SshkSCQPras5Gigf6
