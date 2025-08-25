search
Αγρίνιο: Γυναίκα αυτοκτόνησε πέφτοντας από το μπαλκόνι 4ου ορόφου (Video)

25.08.2025 21:26
asthenoforo_ekav_new

Σοκαρισμένοι είναι οι γείτονες μιας γυναίκας στο Αγρίνιο καθώς την είδαν να στέκεται έξω από τα κάγκελα και στη συνέχεια να πέφτει από το μπαλκόνι πολυκατοικίας επί της οδού 14ης Σεπτεμβρίου.

Περίοικοι που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές γύρω στις 8:30 το βράδυ όμως ελάχιστα λεπτά αργότερα η γυναίκα έπεσε από το μπαλκόνι στο κενό.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα πρόκειται για αυτοκτονία καθώς η γυναίκα φώναζε πως θα πέσει και έκανε το απονενοημένο διάβημα παρά τις εκκλήσεις περιοίκων και πυροσβεστών.

Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο αλλά δεν πρόλαβαν να αποτρέψουν την τραγωδία. Η πτώση έγινε την ώρα που οι πυροσβέστες ετοίμαζαν το ειδικό στρώμα.

Η αυτοκτονία της γυναίκας, περίπου 40 ετών-μητέρας ενός παιδιού, έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και η Πυροσβεστική, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Αγρινίου ωστόσο η γυναίκα είχε ξεψυχήσει.

