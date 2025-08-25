search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 22:53
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.08.2025 21:27

Προφυλακιστέοι οι πέντε Τούρκοι που κατηγορούνται για ναρκωτικά και όπλα – Τι ισχυρίστηκαν για τις βίλες και τα χρήματα

25.08.2025 21:27
PERIPOLIKO

Στην φυλακή οδηγούνται, μετά την απολογία τους στον ανακριτή, οι πέντε Τούρκοι υπήκοοι, θεωρούμενοι ως μέλη τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης, οι οποίοι κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος και για παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία.

Στην δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους αναφέρεται πως η οργάνωση, πλην της διακίνησης ναρκωτικών, επιδίδεται και σε άλλες παράνομες δραστηριότητες όπως διακίνηση όπλων, αλλά και μεταναστών σε Ελλάδα και Ισπανία.

Οι κατηγορούμενοι ενώπιον του Ανακριτή , σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποδέχθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ισχυριζόμενοι ότι είναι επιχειρηματίες με νόμιμη δραστηριότητα. Φέρονται, επίσης, να είπαν πως είναι απολύτως νόμιμα τα χρήματα που κατέσχεσαν οι αστυνομικοί κατά την σύλληψη τους, τα οποία το κατηγορητήριο θεωρεί προερχόμενα από διακίνηση ναρκωτικών. Είπαν, επίσης, ότι ήταν για δική τους χρήση, τα 34,5 γραμμάρια χασίς που είχαν στην κατοχή τους.

Οι κατηγορούμενοι φαίνεται να ανέφεραν πως είχαν αγοράσει τις βίλες με golden visa και ότι είχαν αποκτήσει πολιτικό άσυλο στη χώρα μας, καθώς είναι Γκιουλενιστές, διωκόμενοι στην πατρίδα τους.

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Τραγωδία σε γάμο – Πέθανε ο παππούς της νύφης μετά τον χορό

Μύκονος: Από βάθος 68 μέτρων ανασύρθηκε το πτώμα του τούρκου επιχειρηματία – Αναζητείτο από τις 4 Αυγούστου (videos)

Αιματηρό επεισόδιο στα Καμένα Βούρλα: Τέσσερις τραυματίες στο νοσοκομείο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ploio-aigina-new
ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη στο Flying Dolphin XIX στο δρομολόγιο Αίγινα-Πειραιάς – Ταλαιπωρία για 118 επιβάτες

pyrosvestiki_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγνοούνται περιπατητές σε δύσβατη περιοχή της Εύβοιας – Κάλεσαν το 112

bayrou france
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνηση υψηλού ρίσκου από Μπαϊρού και φόβοι για κατάρρευση της κυβέρνησης – Ψήφος εμπιστοσύνης «για να μην γίνει η Γαλλία, Ελλάδα»

mount hermon
ΚΟΣΜΟΣ

Η Συρία ισχυρίζεται ότι το Ισραήλ κατέλαβε εδάφη γύρω από το Όρος Ερμών παρά τις συνομιλίες

foties
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Πρώην υπαρχηγός της Πυροσβεστικής επιβεβαιώνει τις σοβαρές ενστάσεις για την προφυλάκιση του 21χρονου και του 25χρονου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

amvlemonas-new
ΘΕΜΑ

Αβλέμονας: Ένα από τα ομορφότερα ψαροχώρια της Μεσογείου βρίσκεται στα Κύθηρα (Video)

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

nea_dimokratia_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διάχυτη δυσαρέσκεια και ενόχληση στην Κ.Ο. της Ν.Δ.

bofiliou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κατακραυγή και οργή για το μπουλινγκ Βουλαρίνου στην Μποφίλιου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 22:52
ploio-aigina-new
ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη στο Flying Dolphin XIX στο δρομολόγιο Αίγινα-Πειραιάς – Ταλαιπωρία για 118 επιβάτες

pyrosvestiki_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγνοούνται περιπατητές σε δύσβατη περιοχή της Εύβοιας – Κάλεσαν το 112

bayrou france
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνηση υψηλού ρίσκου από Μπαϊρού και φόβοι για κατάρρευση της κυβέρνησης – Ψήφος εμπιστοσύνης «για να μην γίνει η Γαλλία, Ελλάδα»

1 / 3