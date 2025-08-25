Αιματηρό επεισόδιο στα Καμένα Βούρλα: Τέσσερις τραυματίες στο νοσοκομείο

Άγριο επεισόδιο μεταξύ νεαρών αλλοδαπών σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Καμένα Βούρλα, με αποτέλεσμα τραυματισμούς και προσαγωγές.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πληροφορίες του lamiareport.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 2:00, ξεκινώντας από την παραλιακή και κορυφώθηκε στην οδό Παπαγεωργίου και τα γύρω στενά.

Επρόκειτο για δύο ξεχωριστές παρέες, με Αλβανούς υπηκόους που διαμένουν σε διαφορετικές χώρες του εξωτερικού και βρίσκονταν στην περιοχή για διακοπές, κυκλοφορώντας με ακριβά αυτοκίνητα.

Ο λόγος της σύγκρουσης παραμένει αδιευκρίνιστος, αν και δεν αποκλείεται να σχετίζεται με παρεξήγηση που είχε σημειωθεί την προηγούμενη νύχτα σε νυχτερινό μαγαζί των Καμένων Βούρλων, από όπου είχαν εκδιωχθεί νεαρά άτομα.

Από το άγριο ξύλο, τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων και από εκεί στο Νοσοκομείο Λαμίας, με τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα.

Επίσης, προσήχθησαν και άλλα άτομα, δύο εκ των οποίων είχαν κρυφτεί σε μαγαζί και σπίτι για να αποφύγουν τους αντιπάλους.

Το σοβαρό περιστατικό αναστάτωσε ολόκληρη τη Λουτρόπολη, με κατοίκους να τρέχουν να βοηθήσουν, ενώ κάποιοι που προσπάθησαν να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους δέχθηκαν κι εκείνοι χτυπήματα.

Ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας επενέβησαν άμεσα, μετά από ειδοποίηση κατοίκων, και προχώρησαν σε προσαγωγές, αποκαθιστώντας σταδιακά την τάξη στην περιοχή.

