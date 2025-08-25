Politico: Η ΕΕ ξεκίνησε έρευνα για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Ελλάδα στην ανακύκλωση

Άλλο ένα σκάνδαλο το οποίο έχει πονοκεφαλιάζει την κυβέρνηση, έρχεται να αναδείξει το Politico. Πρόκειται την υπόθεση κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων τα οποία προορίζονταν για την ανακύκλωση.

Οπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση διεξάγει έρευνα για πιθανή κακοδιαχείριση τουλάχιστον 11,9 εκατ. ευρώ, ενώ την ίδια ώρα η χώρα δεν ανταποκρίνεται στα περιβαλλοντικά πρότυπα των Βρυξελλών.

Αναφέρεται πως η έρευνα παραγγέλθηκε μετά από την έκθεση ελεγκτών οι οποίοι εντόπισαν παρατυπίες τόσο στο κόστος του έργου όσο και στον τρόπο λειτουργίας του. Συγκεκριμένα, εντόπισαν «πλήρη απουσία ελέγχου» στα κέντρα ανακύκλωσης για το πού καταλήγουν τα απορρίμματα μετά τη συλλογή τους τελικά.

Η υπόθεση αφορά την εγκατάσταση «μονάδων ανακύκλωσης» από την ελληνική εταιρεία TEXAN σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη όπου οι πολίτες επιστρέφουν ανακυκλώσιμα μπουκάλια για να πάρουν χρήματα, ωστόσο κανείς δε γνωρίζει που καταλήγουν τα μπουκάλια καθώς δεν έχουν εγκατασταθεί όλες οι προβλεπόμενες μονάδες.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) βασίζεται στα ευρήματα των εκθέσεων.

Το συνολικό έργο ύψους 220 εκατ. ευρώ συγχρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ μέσω Ευρωπαϊκού Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Να τονιστεί πως ήδη το 2023 επιβλήθηκε πρόστιμο 2,9 εκατ. ευρώ στον ΕΔΣΝΑ για παρατυπίες στη σύμβαση της TEXAN.

Η εταιρεία είχε κερδίσει τον διαγωνισμό, προτείνοντας κιόσκια με κόστος περίπου πέντε φορές υψηλότερο από τις τιμές αγοράς. Σύμφωνα με έκθεση, ο ΕΔΣΝΑ δεν επιβεβαίωσε ποτέ αν το κόστος ήταν λογικό.

Σε δεύτερο έλεγχο επιβλήθηκε πρόστιμο 3 εκατ. ευρώ, όπως αποκάλυψε η Καθημερινή τον περασμένο Ιούλιο. Πρόκειται για ποσό που αντιστοιχεί στο 50% των κονδυλίων που διατέθηκαν για μονάδες ανακύκλωσης σε τρεις περιοχές.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2022, το ποσοστό ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα ήταν μόλις 17%, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου που φτάνει στο 49%.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην περιβαλλοντική αξιολόγηση εφαρμογής για το 2025, εκτιμά ότι η Ελλάδα θα αποτύχει στους στόχους και την φετινή χρονιά με ανακύκλωση του 55% των αστικών αποβλήτων και του 65% των συσκευασιών.

Ήδη, η χώρα είχε χάσει κατά πολύ τον στόχο του 50% το 2020. Η χώρα μας είναι μόλις η μία από τις 5 που πληρώνει πρόστιμα επειδή δεν συμμορφώνεται με τις περιβαλλοντικές πολιτικές και έχει πληρώσει 230 εκατ. ευρώ γι αυτό. Και υπάρχουν ακόμη 19 υποθέσεις ανοιχτές, μεταξύ των οποίων για παράνομες χωματερές και κακοδιαχείριση απορριμμάτων.

Διαβάστε επίσης:

Γυναικοκτονία στο Βόλο: Συνεχίζει την προκλητική στάση του ο δράστης – «Αυτή φταίει, προκαλούσε»

Mύκονος: Τραγικός επίλογος με τον Τούρκο επιχειρηματία του οποίου βυθίστηκε το σκάφος

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Συνάντηση του 40χρονου κατηγορούμενου με την κόρη του – «Θόλωσα» της είπε