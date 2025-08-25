Την Τετάρτη, 27 Αυγούστου στις 12:00 η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα

Η νεκρώσιμος ακολουθία για τον Δημήτρη Κωνσταντάρα θα ψαλεί την Τετάρτη, 27 Αυγούστου στις 12.00 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών.

Η οικογένεια του εκλιπόντος προτείνει αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών)-Eurobank-IBAN GR4202602150000400100392909.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνώ. Eργάστηκε μεταξυ άλλων στη «Βραδυνή», στην «Καθημερινή» ως προϊστάμενος διεθνών θεμάτων, στο περιοδικό «4ΤΡΟΧΟΙ», στο «New Channel» ενώ διετέλεσε προϊστάμενος των αθλητικών τμημάτων της ΕΡΤ1 και της ΕΡΤ2 αλλά και αρχισυντάκτης και παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου.

Επίσης ήταν διευθυντής αθλητικής διεύθυνσης στο «MEGA CHANNEL» ενώ είχε συνεργαστεί με πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Ήταν τακτικό μέλος της ΕΣΗΕΑ, του ΠΣΑΤ, της Association Internationale de la Presse Sportive (AIPS), της Ελληνικής Εταιρίας Θεατρικών Συγγραφέων (ΕΕΘΣ) και του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου.

Η πολιτική σταδιοδρομία

Ξεκίνησε τη πολιτική του καριέρα το 2002 όταν εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Αττικής με την παράταξη του Γιάννη Τζανετάκου, στην πρώτη θέση.

Στις εθνικές εκλογές του 2004 εξελέγη βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Στις εθνικές εκλογές του 2007 δεν επανεξελέγη. Το 2009 ως υποψήφιος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στην Α’ Αθηνών και κατετάγη στην 2η θέση (πρώτος επιλαχών). Στις δημοτικές εκλογές 2010, εξελέγη δημοτικός σύμβουλος (πρώτος στο έκτο δημοτικό διαμέρισμα) με την παράταξη του Νικήτα Κακλαμάνη και στην συνέχεια εξελέγη γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου και μέλος της επιτροπής ποιότητος ζωής.

Στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014, επανεξελέγη δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Άρη Σπηλιωτόπουλου και στην συνέχεια παραιτήθηκε από την παράταξη και ανεξαρτητοποιήθηκε.

Εξελέγη μέλος του Δ.Σ. του πολιτιστικού οργανισμού ΟΠΑΝΔΑ. Το 2015 παραιτήθηκε από τον ΟΠΑΝΔΑ και ορίστηκε αντιπρόεδρος της “Εταιρείας Ασφαλιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης”.

Επέστρεψε στην Νέα Δημοκρατία και ήταν υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 στην Α΄ Αθηνών, αλλά δεν εξελέγη.

Διαβάστε επίσης

Politico: Η ΕΕ ξεκίνησε έρευνα για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Ελλάδα στην ανακύκλωση

Γυναικοκτονία στο Βόλο: Συνεχίζει την προκλητική στάση του ο δράστης – «Αυτή φταίει, προκαλούσε»

Mύκονος: Τραγικός επίλογος με τον Τούρκο επιχειρηματία του οποίου βυθίστηκε το σκάφος